Χριστουγεννιάτικη γκάφα από τον Σούνακ: Ρώτησε άστεγο σε συσσίτιο αν εργάζεται σε επιχειρήσεις

Χριστουγεννιάτικη γκάφα για τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σκούνακ, ο οποίος στο πλαίσιο του χριστουγεννιάτικου «πνέυματος» βρέθηκε σε συσσίτιο την Παρασκευή και μοίρασε γεύματα σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη με τις κάμερες να απαθανατίζουν τις στιγμές. Όλα καλά μέχρι εδώ.

Όμως ο διάλογος που είχε με έναν άστεγο άνδρα ήρθε για να βάλει τέλος στα όποια επικοινωνιακά οφέλη μίας τέτοιας κίνησης. Ο Σούνακ ρώτησε τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος πήγε στο συσσίτιο για να φάει αν εργάζεται στις επιχειρήσεις. Ο άνδρας του απάντησε ότι είναι άστεγος, αλλά ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός δεν σταμάτησε τον άβολο διάλογο.

Sunak asks a homeless man in a homeless shelter whether he "works in business", then proceeds to talk about the financial services industry. Utterly bizarre pic.twitter.com/jQPzg7RR4h

— Adam Bienkov (@AdamBienkov) December 24, 2022