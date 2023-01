Χρήστος Σταϊκούρας: Το περιοδικό The Banker τον βράβευσε ως τον ΥΠΟΙΚ της χρονιάς

Ως διάκριση της Ελλάδας, που αντικατοπτρίζει την αναγνώριση και την επιδοκιμασία της διεθνούς κοινότητας για την πρόοδο και τις επιδόσεις της χώρας μας στο- κρίσιμο και πολλαπλώς δοκιμαζόμενο τα τελευταία χρόνια- πεδίο της οικονομίας, χαρακτήρισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας τη βράβευσή του ως υπουργός Οικονομικών της Χρονιάς 2023 για την Ευρώπη, από το περιοδικό «The Banker» του ομίλου των «Financial Times». Προσθέτοντας, στη σχετική δήλωσή του, ότι το βραβείο αυτό αποτελεί επιβράβευση των θυσιών του ελληνικού λαού, της προσαρμοστικότητας και της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων της χώρας, αλλά και της σκληρής προσπάθειας της κυβέρνησης. Ως εκ τούτου, είναι ένα βραβείο που ανήκει σε όλους: κράτος, πολίτες και επιχειρήσεις.

«Επιβράβευση των θυσιών του ελληνικού λαού η βράβευση μου»

Προσπάθεια όχι μόνο το 2022, αλλά αδιάκοπα από τον Ιούλιο 2019, για ισχυροποίηση της οικονομίας μας με οικονομικά βιώσιμο και κοινωνικά συμπεριληπτικό τρόπο, βελτίωση της ζωής των πολιτών και αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή, μέσα από αποτελεσματικές, διορατικές και μεταρρυθμιστικές πολιτικές. Μια σοβαρή, συστηματική προσπάθεια που διαπνέεται από βαθιά ευθύνη απέναντι στο σήμερα και το αύριο της χώρας και αξιοσημείωτη συνέπεια λόγων και πράξεων, παρά την πρωτόγνωρη αβεβαιότητα των καιρών και τις αντίξοες διεθνείς συνθήκες. Ως εκ τούτου, είναι ένα βραβείο που ανήκει σε όλους: κράτος, πολίτες και επιχειρήσεις. Μέσα σε μια ιστορική περίοδο επάλληλων κρίσεων, η Ελλάδα ξεχωρίζει. Ξεχωρίζει γιατί κατάφερε όχι μόνο να γυρίσει οριστικά σελίδα, κλείνοντας τον πολυετή, επώδυνο κύκλο της οικονομικής κρίσης, αλλά και να καταστήσει την οικονομία της πρότυπο αντοχής και δυναμικής. Μια οικονομία που αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου, και προβλέπεται να διατηρήσει την αναπτυξιακή της πορεία και το δύσκολο- διεθνώς- έτος 2023. Μια οικονομία που μετασχηματίζεται, παράγει και εξάγει καλύτερα και περισσότερο, προσελκύει επενδύσεις ρεκόρ και δημιουργεί θέσεις εργασίας, ευκαιρίες και νέες προοπτικές. Μια οικονομία με χαμηλότερους φόρους, που εξ αυτού υπεραποδίδει και μπορεί να στηρίξει γενναία και αποτελεσματικά τους πολίτες στις κρίσεις. Μια οικονομία που, παρά την πρωτοφανή στήριξη της κοινωνίας κατά την πανδημική και ενεργειακή κρίση, κινείται στον δρόμο της δημοσιονομικής ευστάθειας, καταγράφοντας την μεγαλύτερη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ στην Ευρώπη και στοχεύοντας σε επιστροφή σε πρωτογενή πλεονάσματα από φέτος. Για όλους αυτούς τους λόγους, η Ελλάδα και η ελληνική οικονομία κερδίζει το επενδυτικό ενδιαφέρον, την οικονομική εμπιστοσύνη και την θεσμική αναγνώριση της διεθνούς κοινότητας. Για όλους αυτούς τους λόγους, προβάλλει, πλέον, ως υπόδειγμα προόδου. Ως κυβέρνηση, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά, κεφαλαιοποιώντας ήδη τα επιτεύγματα αυτά, να εξαλείψουμε παλιές και να ξεπεράσουμε νέες προκλήσεις ώστε να διασφαλίσουμε ένα ακόμα καλύτερο αύριο για όλους τους πολίτες, και κυρίως για τη νέα γενιά! Έτσι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ξεχωρίζει για τους σωστούς λόγους. Κλείνοντας, θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη για την τιμή και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε αναθέτοντάς μου από το 2019 την ευθύνη του υπουργού Οικονομικών, τους συναδέλφους μου υπουργούς, καθώς βέβαια και τους συνεργάτες μου, στην πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, για τη δημιουργική και αποτελεσματική συνεργασία, επ’ ωφελεία της χώρας».

Σημειώνεται ότι, οι Ευρωπαίοι υπουργοί που αναδείχθηκαν υπουργοί Οικονομικών της Χρονιάς την τελευταία 5ετία ήταν:

Το 2022 Finance Minister of the Year in global and European context η Λιθουανή ΥΠΟΙΚ Gintare Skaiste.

Το 2021 Global Finance Minister of the Year ο Γάλλος ΥΠΟΙΚ Bruno Le Maire.

Το 2020 Finance Minister of the Year in Europe ο Ιρλανδός τέως ΥΠΟΙΚ και πρόεδρος του Eurogroup Paschal Donohoe.

Το 2019 Finance Minister of the Year in Europe ο τότε Πορτογάλος ΥΠΟΙΚ και τότε πρόεδρος του Eurogroup Mario Centeno.

Το 2018 Finance Minister of the Year in Europe

