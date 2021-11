Χρήστος Καρπούζας: “Live a life you will remember”

Ο Χρήστος Καρπούζας (@chris_karp) κατοικεί στον Βόλο και είναι λάτρης και αθλητής του snowboard, με το οποίο ασχολείται από την ηλικία των 5 ετών.

Πλέον στα 25 του έχει καταφέρει να έχει στο ενεργητικό του διάφορες συμμετοχές και διακρίσεις σε πανελλήνιους και διεθνείς αγώνες καθώς και μια συμμετοχή στο παγκοσμίου επιπέδου Free ride world tour. Το ταλέντο του δεν πέρασε απαρατήρητο γι αυτό και τον έχουν επιλέξει για χορηγίες εξοπλισμού μεγάλα brands του χώρου όπως το Microxtreme τα τελευταία 10 χρόνια και πρόσφατα η Hotbox Network. Λάτρης του χιονιού λάτρης όμως και της θάλασσας, ο Χρήστος Καρπούζας ασχολείται και με σκάφη αναψυχής ως κύρια δουλειά.

Τον χειμώνα εργάζεται ως συντηρητής ενώ το καλοκαίρι ως skipper.

Λατρεύει τη φύση και την αδρεναλίνη ενώ το motto του δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το “Live a life you will remember”. Επίσης δηλώνει θιασώτης του “I will ride until the day I die”.

