ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Χρηματοδότηση 280.650 ευρώ από το Υπουργείο Υγείας στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τοπικά

Μυτιλήνη: Άνδρας προσπάθησε να σβήσει τσιγάρο σε βρέφος 3 μηνών

Ελλάδα

ΕΟΦ: Ανακαλεί 20 γνωστά καλλυντικά προϊόντα – Δείτε ποια είναι

Ελλάδα

Eκδήλωση για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τοπικά

Συγκλονίζει ο θάνατος 52χρονης στον Βόλο

Τοπικά

Hμερίδα στο Βελεστίνο για την πρόληψη ατυχημάτων στην παιδική ηλικία

Τοπικά

Ξυλοκοπήθηκε από μέλη της παρέας της η 23χρονη Λαρισαία στο κέντρο της πόλης

Τοπικά

Συναγερμός στις Βρυξέλλες μετά από απειλή για βόμβα

Κόσμος

Ψηφοδέλτιο παρουσιάζει ο Ιάσονας Αποστολάκης

Παραπολιτικά

Ζητούνται απαντήσεις από τον Αγοραστό

Παραπολιτικά

Παρασκήνιο για τους διευθυντές της εκπαίδευσης

Παραπολιτικά

Μετακόμιση για την Περιφερειακή Διοίκηση του Λιμενικού Σώματος

Παραπολιτικά

Παράσυρση ηλικιωμένου ποδηλάτη από δίκυκλο στην οδό Ιωλκού

Τοπικά

Με παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη αποζημιώνεται ιδιοκτήτης έκτασης στο Βόλο μετά από 22 χρόνια

Τοπικά

Πρωτοβουλία ίδρυσης φορέα με την επωνυμία «Ελένη Σκούρα» από την Κατερίνα Πατσογιάννη

Τοπικά

«Ρουσφέτια» και στον θάνατο από τον Δήμο Βόλου

Παραπολιτικά

Με τη Βέροια αγωνίζεται ο Ολυμπιακός

Αθλητισμός

Επιτυχίες αθλητών τεχνικής κολύμβησης του Ολυμπιακού Βόλου

Αθλητισμός

Συμπληρωματικές αιτήσεις για ένταξη στο Κέντρο Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία

Τοπικά

Θεματικό πάρκο με άθλους του Ηρακλή λειτουργεί στη Λάρισα 

Τοπικά

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια σχολικού λεωφορείου στο ΕΕΕΕΚ Βόλου

Τοπικά

Ο Σύλλογος Δρομέων Βόλου στη μεγαλύτερη αποστολή τις ιστορίας τους στα Τρίκαλα

Αθλητισμός

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του 4ου Φεστιβάλ Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου

Τοπικά

Ήττα με χιτσκοκικό φινάλε για τον Κένταυρο Αγριάς

Αθλητισμός

Σπουδαστής του ΙΕΚ δημιούργησε το νέο σήμα του Αστικού ΚΤΕΛ Βόλου

Τοπικά

Στον εισαγγελέα 18χρονος με 9,33 γραμμάρια χασίς

Τοπικά

Για επτά ημέρες εκτροπή της κυκλοφορίας στο Λιμάνι από την πύλη εισόδου της Μπουρμπουλήθρας

Τοπικά

Ο Μυτιληναίος αναλαμβάνει τον ηλεκτροφωτισμό του Δήμου Βόλου για 12 χρόνια

Τοπικά

Η «Σίρλεϋ Βαλεντάιν» με την Μπέσυ Μάλφα το Σαββατοκύριακο στον Βόλο

Πολιτισμός

Πέθανε ο Θανάσης Γιαννακόπουλος

Ελλάδα

Αλεξιπτωτιστής μπλέχτηκε στα καλώδια της ΔΕΗ

Ελλάδα

Τράπεζες: Τι αλλάζει σε ωράριο λειτουργίας και μισθούς

Οικονομία

Σεμινάριο εκμάθησης της γραφής Braille από τους «Μάγνητες Τυφλούς» 

Τοπικά

Αύριο η 6η συνάντηση της «Ακαδημίας Γονέων» με θέμα τη διάσπαση της προσοχής των μαθητών

Τοπικά

Τιμήθηκαν αθλητές κι αθλήτριες της Νίκης Βόλου

Αθλητισμός

Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ

Τοπικά

Στο σκαμνί ο πατροκτόνος που σκότωσε κι έπεσε για ύπνο

Ελλάδα

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο διακομίστηκε εσπευσμένα παιδί 2 ετών από τα Τρίκαλα

Τοπικά

Θεσσαλονίκη: Φρικτό τροχαίο στον περιφερειακό – Διαμελίστηκε μοτοσικλετιστής

Ελλάδα

Μπαρ στο Βόλο βραβεύτηκε ως το καλύτερο της χώρας – Έχει την καλύτερη λίστα Cocktail

Τοπικά

Νεαρή έκλεψε τρόφιμα και γυναικεία προϊόντα από σούπερ μάρκετ στο Βόλο

Τοπικά

Eρευνα: 1,41 εκατ. θάνατοι από καρκίνο προβλέπονται στην ΕΕ το 2019

Κόσμος

Στον Μιχάλη Συριόπουλο το θεατρικό βραβείο Χορν: «Κάποτε οι κριτικές επιτροπές με απέρριπταν»

Πολιτισμός

Αφήνει ο Δήμος μήνυμα, αφήνουν κι οι πολίτες! (Photos)

Η Απτυχίωτη

Εκλογές 2019: Θα ψηφίσουμε σε δύο εκλογικά τμήματα για ευρωβουλή-αυτοδιοίκηση

Ελλάδα

Γιορτή Ερασιτεχνικού Αθλητισμού με τη βράβευση κορυφαίων αθλητών του Δήμου Βόλου-Όλα τα ονόματα

Αθλητισμός

Τα πριν και τα μετά της…Τεχνικής Υπηρεσίας (Photos)

Η Απτυχίωτη

Στο αρχείο υπόθεση ανώνυμης καταγγελίας για μαστροπεία σε νησί των Βορείων Σποράδων

Τοπικά

«Καμπάνες» από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε οδηγούς που βρέθηκαν μεθυσμένοι

Τοπικά

Προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με τραυματισμούς στη Νέα Ιωνία και καταδικάστηκε

Τοπικά

Τοπικά

Χρηματοδότηση 280.650 ευρώ από το Υπουργείο Υγείας στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε νέα έκτακτη επιχορήγηση για ιατρο-τεχνολογικό και λοιπό εξοπλισμό προς υγειονομικές μονάδες της χώρας, ύψους 1.560.000 €.
Το ποσό των 280.650 ευρώ θα δοθεί στην 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ενώ αναλυτικά η χρηματοδότηση αφορά στα εξής:

Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΑ (3) ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 90KG 225.000,00
ΔΥΟ (2) ΠΛΥΝΤΗΡΟ-ΣΤΥΠΤΗΡΙΑ 18KG 22.000,00
ΔΥΟ (2) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ 60KG 28.000,00
ΔΥΟ (2) ΠΡΕΣΣΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 25.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 300.000,00
     
Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ –
Ν.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ		 ΔΥΟ (2) ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 80.000,00
ΈΝΑ (1) ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ HD 66.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 146.000,00
     
5Η Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ 45.000,00
ΕΙΚΟΣI (20) ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ 89.650,00
ΕΙΚΟΣΙΔΥΟ (22) ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥΣ 33.000,00
ΔΩΔΕΚΑ (12) ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 43.000,00
ΤΡΙΑΝΤΑΠΕΝΤΕ (35) ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΙ 70.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 280.650,00
     
2Η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 543.000,00
     
Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΈΝΑ (1) ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 50KG 60.000,00
     
Γ.Ν ΕΛΠΙΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 40.138,00
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΩΡΛ 45.632,00
ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 185.770,00
     
Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 45.000,00
     
  ΣΥΝΟΛΟ 1.560.420,00

 

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