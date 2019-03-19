Χρηματοδότηση 280.650 ευρώ από το Υπουργείο Υγείας στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε νέα έκτακτη επιχορήγηση για ιατρο-τεχνολογικό και λοιπό εξοπλισμό προς υγειονομικές μονάδες της χώρας, ύψους 1.560.000 €.
Το ποσό των 280.650 ευρώ θα δοθεί στην 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ενώ αναλυτικά η χρηματοδότηση αφορά στα εξής:
|Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|ΤΡΙΑ (3) ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 90KG
|225.000,00
|ΔΥΟ (2) ΠΛΥΝΤΗΡΟ-ΣΤΥΠΤΗΡΙΑ 18KG
|22.000,00
|ΔΥΟ (2) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ 60KG
|28.000,00
|ΔΥΟ (2) ΠΡΕΣΣΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
|25.000,00
|ΣΥΝΟΛΟ
|300.000,00
|Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ –
Ν.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
|ΔΥΟ (2) ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
|80.000,00
|ΈΝΑ (1) ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ HD
|66.000,00
|ΣΥΝΟΛΟ
|146.000,00
|5Η Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΤΡΕΙΣ (3) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ
|45.000,00
|ΕΙΚΟΣI (20) ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ
|89.650,00
|ΕΙΚΟΣΙΔΥΟ (22) ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
|33.000,00
|ΔΩΔΕΚΑ (12) ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
|43.000,00
|ΤΡΙΑΝΤΑΠΕΝΤΕ (35) ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΙ
|70.000,00
|ΣΥΝΟΛΟ
|280.650,00
|2Η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
|543.000,00
|Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
|ΈΝΑ (1) ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 50KG
|60.000,00
|Γ.Ν ΕΛΠΙΣ
|ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
|40.138,00
|ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΩΡΛ
|45.632,00
|ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ
|100.000,00
|ΣΥΝΟΛΟ
|185.770,00
|Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ
|ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
|45.000,00
|ΣΥΝΟΛΟ
|1.560.420,00