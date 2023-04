Χρ. Τριαντόπουλος: Το λιμάνι του Βόλου βασικό συστατικό του σχεδίου να γίνει η Μαγνησία διαμετακομιστικός κόμβος με διεθνή εμβέλεια

Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, και υποψήφιος Βουλευτής Μαγνησίας με τη Νέα Δημοκρατία, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, συμμετείχε στην ημερίδα “Blue Economy in mid-2020s: From Resilience to Growth”, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Απριλίου στο Πλωτό Μουσείο Hellas Liberty, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Δήμου Πειραιά, της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και της Ελληνικής Εταιρείας Logistics.

Ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής ήταν μέλος της Κυβερνητικής Επιτροπής Παρακολούθησης Αξιοποίησης Λιμένων, η οποία συντονίζει και διασφαλίζει σε εθνικό επίπεδο την παρακολούθηση της αξιοποίησης των περιφερειακών λιμένων της χώρας που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και μέλος της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), παρενέβη στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Η συμβολή των λιμανιών και των μαρινών στην ανάπτυξη των παραθαλάσσιων κοινοτήτων», εστιάζοντας στην πολιτική της Κυβέρνησης για την αξιοποίηση των λιμανιών της χώρας και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση του λιμανιού του Βόλου.

Με αφορμή τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη εκδήλωση, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό δήλωσε ότι: «Μία από τις προτεραιότητες που έθεσε η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης των λιμένων τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και γενικότερα για την ελληνική οικονομία, ήταν και η αξιοποίηση των περιφερειακών λιμένων της χώρας, μέσα από έναν στρατηγικό σχεδιασμό. Προς αυτή την κατεύθυνση, προχωρά και η διαδικασία αξιοποίησης του λιμανιού του Βόλου. Τον περασμένο Οκτώβριο ξεκίνησε η διαδικασία της αξιοποίησης του Οργανισμού Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ), μέσω της απόκτησης πλειοψηφικής συμμετοχής σε ποσοστό 67% στο μετοχικό του κεφάλαιο. Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού πέρασαν και τα οκτώ σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο με την κατάθεση των οικονομικών προσφορών, με πιθανότητα ολοκλήρωσης του διαγωνισμού μέσα στο 2023, αφού προηγηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες: η έγκριση της διαγωνιστικής διαδικασίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο κα στη συνέχεια η κύρωση της σύμβασης από τη Βουλή.

Η διαδικασία αξιοποίησης ακολουθεί θεσμικές παρεμβάσεις και κινήσεις της Κυβέρνησης που επέτρεψαν την αξιοποίηση του λιμανιού του Βόλου μετά τη διευθέτηση δομικών ζητημάτων και συνέβαλαν στην επανεκκίνηση της διαδικασίας επενδυτικής αξιοποίησης μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κατασκευή ναυστάθμου του Πολεμικού Ναυτικού εντός των ορίων του οργανισμού.

Η αξιοποίηση του λιμανιού του Βόλου, ενός λιμανιού πολυδιάστατου, με έντονη εμπορευματική προοπτική, είναι μία εξέλιξη με πολλαπλά οφέλη για την τοπική οικονομία και την πόλη. Ιδίως, μάλιστα, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο που διαμορφώνεται την τελευταία περίοδο για τη Μαγνησία, με μία σειρά από παρεμβάσεις και έργα από την Κυβέρνηση, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, ώστε η Μαγνησία να καταστεί ένας διαμετακομιστικός κόμβος με ευρείες διασυνδέσεις σε εθνικό επίπεδο, αλλά και με μια διεθνή εμβέλεια που θα δώσει σημαντική προστιθέμενη αξία.

Πρόκειται για ένα οραματικό σχέδιο -αυτό του διαμετακομιστικού κόμβου- που προχωρά σε όλες του τις διαστάσεις. Προχωρά, ώστε λιμάνι, εθνική οδός, εκτεταμένο και νέο σιδηροδρομικό δίκτυο, βιομηχανική περιοχή Βόλου, βιομηχανική περιοχή Βελεστίνου, βιομηχανική περιοχή Αλμυρού, υπό σχεδίαση εμπορευματικό κέντρο στο Αερινό, υπό σχεδίαση βιο-οικονομική περιοχή στον Άγιο Γεώργιο και, φυσικά, το πολιτικό αεροδρόμιο να συνδέονται μεταξύ τους και να αξιοποιούνται συνδυαστικά και ολιστικά. Και έτσι να διαμορφωθούν συνθήκες ευημερίας για όλες και όλους».