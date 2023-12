Χρ. Τριαντόπουλος από τις Βρυξέλλες: «Απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης απαιτείται γενναία και κοινή ευρωπαϊκή αντίδραση»

Την Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική αρωγή, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, συμμετείχε, μετά από σχετική πρόσκληση, ως κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση της Insurance Europe στις Βρυξέλλες με θέμα “The heat is on: building climate resilience and protecting Europe’s communities”. Η ομιλία του Υφυπουργού είχε θέμα “Greece and the Climate Crisis: Natural disasters, ‘Arogi’, Resilience and Market”, δίνοντας έμφαση στις φυσικές καταστροφές στην πατρίδα μας, στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής, στην ανθεκτικότητα και στο ρόλο της αγοράς στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης και σημειώνοντας πως απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης απαιτείται γενναία και κοινή ευρωπαϊκή αντίδραση. Πρόκειται, επί της ουσίας, για βασικό αίτημα της Ελλάδας, όπως αυτό έχει υπογραμμισθεί από τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρα, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, όπου ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως «[…] είναι, επίσης, πολύ σημαντικό να προσθέσουμε περαιτέρω πόρους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. H Ελλάδα υπήρξε ανέκαθεν από τους πρωτεργάτες της προσπάθειας να πειστούν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ότι χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους, περισσότερα χρήματα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης […]».

Επρόκειτο για μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση, κατά την οποία, μετά την κεντρική ομιλία του κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, ακολούθησε και συζήτηση με ειδικούς και από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μία ανοιχτή συζήτηση με τους παρευρισκόμενους στο πλαίσιο ενός γόνιμου διαλόγου. Στην ομιλία του ο Υφυπουργός, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, εστίασε στην κλιματική κρίση, με την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων και στις δυσμενείς, τις περισσότερες φορές, επιπτώσεις αυτής, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές και επηρεάζοντας, όχι μόνο την ισορροπία των πολιτών, αλλά και της οικονομίας της πληττόμενης περιοχής, των υποδομών της και, φυσικά, του οικοσυστήματος. Μιλώντας για τις φυσικές καταστροφές που έπληξαν τη χώρα μας τη φετινή χρονιά, ξεκινώντας από τις φωτιές του καλοκαιριού και καταλήγοντας στις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, αναφέρθηκε στην στρατηγική που ακολουθεί η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων από τις καταστροφές, ενώ ανέλυσε το σχήμα της κρατικής αρωγής και πως αυτό ενεργοποιείται και εφαρμόζεται, άμεσα, μετά από μια φυσική καταστροφή. Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του, ο Υφυπουργός, εστίασε στο νέο ρόλο που θα πρέπει να αποκτήσει ο ιδιωτικός ασφαλιστικός τομέας, παράλληλα με την αρωγή του κράτους, αλλά και στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί πιο γενναιόδωρη όσον αφορά τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Κατά το κλείσιμο της τοποθέτησής του στην εκδήλωση της Insurance Europe, ο Υφυπουργός, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, σημείωσε πως: «Ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να δράσουμε με ενότητα και αμεσότητα σε στιγμές κρίσης. Ήταν αυτό που κάναμε κατά τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας του κορονοϊού. Ήταν αυτό που κάναμε κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης. Είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε και στην περίπτωση της κλιματικής κρίσης. Με μία σειρά πολιτικές, κοινές δράσεις και ενιαίο μέτωπο. Με τους θεσμούς, τα κράτη-μέλη και τους ιδιώτες. Οφείλουμε να δράσουμε με ενότητα και να εργαστούμε μαζί ώστε να προφυλάξουμε ότι έχουμε χτίσει και να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές».