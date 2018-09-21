Χωρίς αντίπαλο για τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας ο Ευθύμης Τσάμης -Ποιοι γιατροί μετέχουν στο νέο ψηφοδέλτιο

Έληξε σήμερα η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων των εκλογών του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, που θα διεξαχθούν την 21ης Οκτωβρίου. Οι υποψηφιότητες οι οποίες κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις είναι οι εξής και αφορούν σε ένα ψηφοδέλτιο, αυτό του κ. Τσάμη.
Ψηφοδέλτιο με την επωνυμία «ΙΑΤΡΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2.ΓΙΟΒΑΝΗ-ΜΠΕΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
3.ΚΑΡΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4.ΛΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5.ΜΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6.ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7.ΜΠΕΛΕΤΗΣ ΖΗΣΗΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8.ΝΤΕΡΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9.ΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
11.ΣΑΛΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
12.ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13.ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
14.ΤΣΑΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
15.ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
16.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2.ΔΕΜΙΣΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3.ΚΑΦΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4.ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΪΟΣ
5.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6.ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
7.ΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
8.ΣΑΡΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
9.ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
10.ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος Αντιπρόεδρος
ΠΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
1.ΒΑΡΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
2.ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2. ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗ ΠΑΝΤΕΛΕΙΑ
- ΠΑΝΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3.ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΡΟΠΗ 4. ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
- ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5.ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΧΡΙΣΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
1.ΓΚΕΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
2.ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2.ΜΠΑΧΛΑΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
3.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 3. ΝΤΑΓΟΥΛΟΥΔΗ ΑΝΝΑ
2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑ :
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Ευθύμιος Τσάμης Σάββας Σάρκος