ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Χωρίς αντίπαλο για τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας ο Ευθύμης Τσάμης -Ποιοι γιατροί μετέχουν στο νέο ψηφοδέλτιο

Τοπικά

Κρήτη: Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα της εθνικής οδού για 3,5 χιλιόμετρα

Ελλάδα

Ψάχνει κάτι εξαιρετικό… για την ενίσχυσή της η Νίκη

Αθλητισμός

Σε ρόλο κατασκόπου ο Περικλής Αμανατίδης – Ο τεχνικός του Ολυμπιακού είδε χθες τον Οικονόμο

Αθλητισμός

«Η δημοτική αρχή Μπέου έβαλε κάμερες στα δημοτικά κτίρια για να εκφοβίζει εργαζόμενους και πολίτες»

Τοπικά

Καταχειροκροτήθηκαν οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Βόλου στην παράσταση με μελωδίες της Disney

Πολιτισμός

Το «τερμάτισαν» στη ΔΕΥΑΜΒ

Παραπολιτικά

Η Μαρίνα και το μέγαρο

Παραπολιτικά

Έλεος

Παραπολιτικά

Οι καθηγητές στην ΕΛΜΕ «τρολάρουν» τον Μπέο

Παραπολιτικά

Συμβολικός «περίπατος μνήμης» σήμερα στο κέντρο του Βόλου (photos)

Τοπικά

Ο vocal coach Παναγιώτης Μάνος προσφέρει βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες μέσω της μουσικής

Τοπικά

«Διασπορά ανακριβών ειδήσεων» δημοσίευμα για έξι ύποπτα κρούσματα στο Βόλο για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Τοπικά

Βόμβα η πρόταση του εισαγγελέα για την υπόθεση Λαγούδη – Είναι δολοφονία

Ελλάδα

Πρόταση Γιαμάκου για μαρίνα στο λιμάνι του Βόλου

Τοπικά

Θρασύτατοι διαρρήκτες «χτύπησαν» στον Βόλο – Διέρρηξαν κεντρική καφετέρια και μονοκατοικία

Τοπικά

Παράδρομοι της ΠΑΘΕ που οδηγούν σε αδιέξοδο… Χωρίς σήμανση, κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων

Τοπικά

Μπλόκο στα δημόσια έργα τον Οκτώβριο προτείνουν μηχανικοί του Δημοσίου

Τοπικά

Φιλικός αγώνας μπάσκετ του Ολυμπιακού Βόλου με την ομάδα του Γ.Σ. Τιτάνες Παλαμά

Αθλητισμός

Συνελήφθη 60χρονος Ρομά για τον βιασμό της 22χρονης στο Ζεφύρι

Ελλάδα

Μαθητές του Βόλου έστειλαν το μήνυμα της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη (photos) 

Τοπικά

Μυρωδιά καμένου πλαστικού σκεπάζει τον Βόλο αλλά οι μετρήσεις σε ΑΓΕΤ και Χαλυβουργία είναι «καθαρές»

Τοπικά

Σε άθλια κατάσταση το πάρκο Καλλιθέας – Πιο συχνά καθαριότητα ζητούν περίοικοι

Τοπικά

Καινούργια αίθουσα ρομποτικής στο 1o Γυμνάσιο Βόλου

Τοπικά

Στο Βόλο το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας Χωροταξίας και Ανάπτυξης  

Τοπικά

Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο κέντρο του Βόλου λόγω αποκλεισμού της Ιάσονος για την «Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο»

Τοπικά

Χρήστρια ναρκωτικών η 22χρονη που έπεσε θύμα βιασμού στο Ζεφύρι – Τι είπε στην κατάθεσή της

Ελλάδα

Ερευνα Οξφόρδης: Επικίνδυνο το μαγείρεμα στα κάρβουνα

Κόσμος

Η Μαγνησία γιορτάζει τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Ποιες δράσεις έχουν προγραμματιστεί

Πολιτισμός

Δικαίωση της Ένωσης Συντακτών – Απορρίφθηκε ως αβάσιμη η αγωγή που είχε καταθέσει σε βάρος της ο Γ. Μιχαλόπουλος

Τοπικά

Απίστευτο περιστατικό: Επεσε ανεμιστήρας οροφής στα κεφάλια παιδιών σε σχολείο της Θεσσαλονίκης

Ελλάδα

Σε ιδιώτη χώρος του λιμανιού στα Πευκάκια

Τοπικά

Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση η 20χρονη που έπαθε ανακοπή μέσα στο ασανσέρ

Ελλάδα

Αυτοκτονικές τάσεις εδώ και καιρό είχε η 17χρονη με τη βουτιά θανάτου στη Γλυφάδα

Ελλάδα

Αναστάτωση από πυροβολισμούς στη συνοικία «Πέτρου και Παύλου»

Τοπικά

Προβολή του ντοκιμαντέρ «Golden Dawn Girls» από το CineDoc Βόλου στο Αχίλλειο

Τοπικά

Θα υπολειτουργούν τα σφαγεία Αλμυρού και Ανάβρας – Δεν μπορούν να γίνονται έλεγχοι λόγω έλλειψης κτηνιάτρων

Τοπικά

Καταδικάστηκαν ερήμην τρια άτομα για την κλοπή σε δομή του Νοσοκομείου

Τοπικά

«Καμπάνα» για απειλή, εξύβριση και οπλοκατοχή σε 67χρονο από τον Βόλο

Τοπικά

Ξεκινάει η δίκη του 22χρονου τουρίστα που δολοφονήθηκε στον Λαγανά

Ελλάδα

Νέες απειλές Ερντογάν για Αιγαίο και Κύπρο – Θα προστατέψουμε τα δικαιώματά μας με όλα τα μέσα

Κόσμος

Αλμυρός : Σε εγκατάλειψη οι λίμνες των μετεωριτών – Η Εν Δράσει κάνει λόγο για οριακή κατάσταση

Τοπικά

Απίστευτη κτηνωδία: Έκλεισαν κουτάβια μέσα σε φούρνο και έβαλαν φωτιά

Ελλάδα

Προκαταρκτική για την κατάσχεση χρημάτων της ΔΕΥΑΜΒ από την ΕΡΓΗΛ

Τοπικά

ΗΠΑ: Πυρά στο Σίρακιουζ της Νέας Υόρκης.Τουλάχιστον 7 τραυματίες

Κόσμος

Ο καιρός

Τοπικά

Οπαδοί της ΑΕΛ τα “έψαλαν” στον Κούγια στο κέντρο της Λάρισας

Αθλητισμός

Καναδάς: Εταιρεία προσλαμβάνει «ερασιτέχνες» για να δοκιμάσουν κάνναβη

Κόσμος

Η ΕΛΜΕ Μαγνησίας διαμαρτύρεται ότι δεν ενημερώθηκε για το ζήτημα της εκπαίδευσης των προσφύγων

Τοπικά

Γιουρόπα Λιγκ: Πρεμιέρα με ήττα από την Τσέλσι για ΠΑΟΚ

Αθλητισμός

Τοπικά

Χωρίς αντίπαλο για τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας ο Ευθύμης Τσάμης -Ποιοι γιατροί μετέχουν στο νέο ψηφοδέλτιο

Έληξε σήμερα η προθεσμία  υποβολής υποψηφιοτήτων των εκλογών του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας,  που θα διεξαχθούν την 21ης Οκτωβρίου. Οι υποψηφιότητες οι οποίες κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις είναι οι εξής και αφορούν σε ένα ψηφοδέλτιο, αυτό του κ. Τσάμη.

Ψηφοδέλτιο με την επωνυμία «ΙΑΤΡΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

2.ΓΙΟΒΑΝΗ-ΜΠΕΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

3.ΚΑΡΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

4.ΛΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5.ΜΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

6.ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7.ΜΠΕΛΕΤΗΣ ΖΗΣΗΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ

8.ΝΤΕΡΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

9.ΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  1. ΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

11.ΣΑΛΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

12.ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

13.ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

14.ΤΣΑΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

15.ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

16.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 

1.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2.ΔΕΜΙΣΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3.ΚΑΦΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4.ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΪΟΣ

5.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6.ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

7.ΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

8.ΣΑΡΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

9.ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ

10.ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Πρόεδρος                                                                       Αντιπρόεδρος

ΠΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                ΓΚΟΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Τακτικά Μέλη                                                          Αναπληρωματικά  Μέλη

1.ΒΑΡΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                                        1.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

2.ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ                                  2. ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗ ΠΑΝΤΕΛΕΙΑ

  1. ΠΑΝΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3.ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
  2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΡΟΠΗ 4. ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
  3. ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5.ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  4. ΧΡΙΣΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Τακτικά Μέλη                                                      Αναπληρωματικά  Μέλη

1.ΓΚΕΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                    1.ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

2.ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                             2.ΜΠΑΧΛΑΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

3.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ              3. ΝΤΑΓΟΥΛΟΥΔΗ ΑΝΝΑ

 

 

 

2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑ :

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                               Ο Γενικός Γραμματέας

Ευθύμιος Τσάμης                               Σάββας Σάρκος

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