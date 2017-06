Χόρεψαν με την ψυχή τους οι ανήλικοι μετανάστες της ΑΡΣΙΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χορού, η ΑΡΣΙΣ Βόλου σε συνεργασία με τη σχολή χορού Chorus Line, οι φιλοξενούμενοι νέοι των Κοινωνικών Διαμερισμάτων της ΑΡΣΙΣ Βόλου και του Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Μακρινίτσας συμμετείχαν σε χορευτικό δρώμενο που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της σχολής χορού.

Σημαντική ήταν η συμβολή της δράσης αυτής για τους νέους διότι ο χορός αποτελεί κομμάτι της ζωής του ανθρώπου, που τον συνοδεύει σε κάθε περίσταση, αποτελεί ίσως την πλέον κατάλληλη δραστηριότητα για κάθε άτομο, ιδίως για άτομα στην εφηβεία, καθώς συνδυάζει τη διασκέδαση με την ψυχαγωγία και την άσκηση και επιτρέπει την συναισθηματική έκφραση και εκτόνωση. Ο χορός προσφέρει ψυχαγωγία και σωματική υγεία, διαπλάθοντας και εξασκώντας παράλληλα το μυαλό και το σώμα Είναι μια μορφή άθλησης, μια καλλιτεχνική ενασχόληση, που εξασφαλίζει καλή υγεία, ευεξία, καλή φυσική κατάσταση, όμορφο σώμα, ευγενική ψυχή, καλλιεργημένο πνεύμα, εκτόνωση, διασκέδαση και αυτοπεποίθηση. Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωσή Υποστήριξης Νέων είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1992 και λειτουργεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Αλεξανδρούπολη και την Κοζάνη. Η ΑΡΣΙΣ αναπτύσσει δράσεις, προγράμματα και υπηρεσίες για την υποστήριξη των νέων και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Βασική επιδίωξη της ΑΡΣΙΣ είναι η εφαρμογή της διεθνούς σύμβασης των δικαιωμάτων του παιδιού, αλλά και η κοινωνική ευαισθητοποίηση για την προστασία των παιδιών που, ανεξάρτητα από εθνικότητα, καταγωγή, θρήσκευμα αποτελούν τον πιο αδύναμο, ευαίσθητο, ελπιδοφόρο και δημιουργικό κρίκο της κοινωνικής συνοχής και προόδου.

Η ΑΡΣΙΣ στο Βόλο λειτουργεί ένα Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο ηλικίας 14 έως 18 στη Μακρινίτσα και τρία Κοινωνικά Διαμερίσματα στο Βόλο τα οποία φιλοξενούν ενήλικες αιτούντες άσυλο ή πρόσφυγες ηλικίας 18 έως 21 ετών. Σήμερα οι δομές ΑΡΣΙΣ στο Βόλο χρηματοδοτούνται από το έργο «Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» (κωδικός έργου: GRC01/2017/0000000077/000). H υλοποίηση του έργου χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, η ΑΡΣΙΣ στο Βόλο λειτουργεί την Κινητή Μονάδα που δραστηριοποιείται στα ανοικτά κέντρα υποδοχής προσφύγων στο Βόλο και στα Τρίκαλα με την υποστήριξη του έργου «PROSVASIS» (κωδικός έργου: GRC01/2017/0000000102/000).