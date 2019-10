Χονγκ Κονγκ: Η Αστυνομία ζήτησε συγγνώμη για την μπλε μπογιά σε τέμενος (video)

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ ζήτησε επίσημα συγγνώμη τη Δευτέρα, για πρώτη φορά αφότου ξεκίνησε το κίνημα αμφισβήτησης τον Ιούνιο, επειδή πέταξε μπλε μπογιά σε ένα τέμενος στη διάρκεια μιας επιχείρησης διάλυσης των διαδηλωτών.

«Αμέσως μετά το περιστατικό, οι εκπρόσωποι της αστυνομίας εξέφρασαν την ειλικρινή συγγνώμη τους στον κυριότερο ιμάμη και στους ηγέτες της μουσουλμανικής κοινότητας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Τσεούκ Χάου-γιπ, περιφερειακός διοικητής των δυνάμεων της τάξης στον τομέα Κόουλουν Ουέστ.

Οι αξιωματούχοι του τεμένους, που είναι το μεγαλύτερο της πρώην βρετανικής αποικίας, βρίσκεται στη χερσόνησο Κόουλουν, δήλωσαν στους δημοσιογράφους πως αποδέχθηκαν αυτή τη συγγνώμη, όπως και εκείνην της επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας στο Χονγκ Κονγκ Κάρι Λαμ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Κυριακή, η αστυνομία ανέφερε απλώς πως το τέμενος επλήγη κατά λάθος.

Από την πλευρά της, «η κ. Λαμ ζήτησε συγγνώμη για την εκτόξευση από απροσεξία» μπογιάς, γνωστοποίησε σε μια ανακοίνωση το γραφείο της.

Hong Kong’s leader has apologised after a mosque was hit by police water cannon during protests on Sunday pic.twitter.com/sUqYiwo0lu

— TRT World (@trtworld) October 21, 2019