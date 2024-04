Χιου Έντουαρντς: Παραιτήθηκε ο παρουσιαστής του BBC – Είχε εμπλακεί σε σκάνδαλο με άσεμνες φωτογραφίες ανηλίκου

Ο παρουσιαστής ειδήσεων του BBC, Χιου Έντουαρντς παραιτήθηκε εννέα μήνες μετά από την εμπλοκή του ονόματός του σε σκάνδαλο με άσεμνες φωτογραφίες ανηλίκου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του BBC, «μετά από 40 χρόνια υπηρεσίας, ο Χιου εξήγησε πως η απόφασή του ελήφθη στη βάση ιατρικών συμβουλών». Το BBC, τόνισε πως αποδέχεται την παραίτηση καθώς θα επιτρέψει σε όλες τις πλευρές «να προχωρήσουν προς τα εμπρός» και ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω σχόλιο.

Σύμφωνα με το Sky News, ο 62χρονος δημοσιογράφος, κατηγορήθηκε τον περασμένο Ιούλιο πως είχε πληρώσει έναν 17χρονο πάνω από 35.000 λίρες για να του στέλνει άσεμνες φωτογραφίες. Ο νεαρός που βρέθηκε στο επίκεντρο της ιστορίας δήλωσε σε επιστολή του προς το BBC, μέσω των δικηγόρων του, ότι δεν είχε συμβεί τίποτα ανάρμοστο ή παράνομο.

BREAKING: Newsreader Huw Edwards has resigned from the BBC, the corporation has said. Huw has explained his decision was made on the basis of medical advice from his doctors.https://t.co/oMbzfSCxic

