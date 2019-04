Χιλή: Συγκλονιστικές εικόνες από την πτώση αεροπλάνου σε σπίτι – Έξι νεκροί

Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη την Τρίτη σε κατοικημένη περιοχή της Χιλής, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο έξι άτομα.

Το αεροσκάφος τύπου Britten-Norman BN-2 Islander συνετρίβη πάνω στη στέγη ενός σπιτιού. Δείτε τις συγκλονιστικές εικόνες από τον τόπο της συντριβής.

NEWS Archipiélagos Servicios Aéreos (CC-CYR) Pilatus Britten-Norman BN-2B-27 Islander crashed into a residential area after takeoff from Puerto Montt-Marcel Marchant Airport, Chile. Killing all 6 on board & injuring two occupants in the house. (16-APR-2019). pic.twitter.com/NyYBeQbHF2

— Air Disasters (@AirCrashMayday) April 16, 2019