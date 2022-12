Cher: Σε ηλικία 96 ετών πέθανε η μητέρα της τραγουδίστριας

Η Σερ (Cher), μέσα από το προσωπικό της προφίλ στο Twitter, ανακοίνωσε ότι η μητέρα της, ηθοποιός και τραγουδίστρια Τζόρτζια Χολτ, πέθανε σε ηλικία 96 ετών. Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει γνωστή, αλλά η Σερ είχε αποκαλύψει νωρίτερα πως η μητέρα της νοσηλευόταν με πνευμονία. Αρκετοί διάσημοι εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους, ανάμεσά τους η Χίλαρι Κλίντον, που έγραψε «Λυπάμαι τόσο για την απώλειά σου φίλη μου».

Γεννημένη το 1926 στο Αρκάνσας των ΗΠΑ, η Τζάκι Τζιν Κράουτς, όπως ήταν το πραγματικό όνομά της, ασχολήθηκε από μικρή με το τραγούδι και τη μουσική. Κατά τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας συμμετείχε σε αρκετούς διαγωνισμούς ταλέντων και ομορφιάς.

Ξεκίνησε την υποκριτική σε ηλικία 20 ετών. Στην καριέρα της έπαιξε σε σειρές όπως οι «I Love Lucy» και «The Adventures of Ozzie and Harriet», αλλά και σε ταινίες, μεταξύ των οποίων τα φιλμ «A Life of Her Own» και «Grounds for Marriage». Τα τελευταία χρόνια, έκανε εμφανίσεις ως κριτής στο Drag Race του RuPaul, το 2014, μαζί με τον εγγονό της Chaz Bono.

Η Χολτ παντρεύτηκε και πήρε διαζύγιο έξι φορές. Μετά το πρώτο διαζύγιο της αντιμετώπισε προβλήματα και για ένα σύντομο διάστημα έβαλε την Σερ σε ορφανοτροφείο, ενώ προσπαθούσε να γίνει οικονομικά ανεξάρτητη.

