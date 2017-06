Το Charlie Hebdo ξαναχτυπά -Εξώφυλλο με αποκεφαλισμένη την Τερέζα Μέι!

Την ώρα που η Βρετανία βρίσκεται σε τρομοκρατικό και προεκλογικό πυρετό, το περιοδικό Charlie Hebdo με νέο προκλητικό εξώφυλλο, βάζει στο στόχαστρό του την Τερέζα Μέι.

Το γαλλικό περιοδικό στο καινούργιο του τεύχος σατιρίζει τόσο τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα στην Βρετανία, όσο και την στάση της Βρετανίδας πρωθυπουργού.

Το εξώφυλλο του περιοδικού αυτήν την φορά δείχνει την Τερέζα Μέι να είναι αποκεφαλισμένη και μάλιστα η ίδια να κρατάει το κεφάλι της στα χέρια της.

Η λεζάντα στο εξώφυλλο γράφει «too much is too much» δηλαδή την φράση που είπε η πρωθυπουργός στον απόηχο των τρομοκρατικών επιθέσεων.

Με αυτόν τον τρόπο η Μέι ήθελε να εστιάσει στο γεγονός ότι είναι διατεθειμένη να λάβει ακόμη πιο ισχυρά μέτρα ενάντια στην τρομοκρατία, καθώς η κατάσταση μοιάζει να έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Πέρα από την κριτική που άσκησε στην Μέι, το περιοδικό σατιρίζει επίσης και τον πανικό που έχει σπείρει η εξάπλωση της τρομοκρατίας σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ένα από τα σατιρικά σκίτσα δείχνει πολλούς Βρετανούς να βρίσκονται σε κεντρικό σημείο της πόλης, την ώρα που τρέχουν για να σωθούν από τους τρομοκράτες. Η λεζάντα αυτού του σκίτσου γράφει: «Συμβουλές για να αδυνατίσεις από το Ισλαμικό Κράτος- Τρέξτε γρήγορα».

Παρόλο που το περιοδικό είχε πέσει θύμα τρομοκρατικής επίθεσης το 2015, δεν δίστασε να σατιρίσει τις επιθέσεις του Μάντσεστερ και του Λονδίνου, δείχνοντας για ακόμη μια φορά πως δεν αλλάζει γραμμή στον τρόπο λειτουργίας του.

