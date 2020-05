Χαρδαλιάς: «To take away αφορά στα καφέ και όχι στα μπαρ με συγχρωτισμό»

Aνακοινώσεις σχετικά με την πορεία εφαρμογής των κυβερνητικών μέτρων, για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, έκανε και την Τρίτη ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς.

«Επιφυλασσόμαστε για περισσότερα μέτρα», τόνισε ο ίδιος στην καθιερωμένη ενημέρωση των 18:00, αφού υπογράμμισε «πως έχει ξεκινήσει μια νέα καθημερινότητα, ιδιαίτερα ρευστή και κρίσιμη για την επόμενη πορεία. Οι συστάσεις για αποφυγή συγχρωτισμού βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα. Η εικόνα μπαρ κυρίως στην επαρχία, με πολλούς συγκεντρωμένους, με μουσική, για δήθεν take away ποτά, προσβάλλει όλους μας».

«Το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ότι λέει η άδεια τους. Τake away σε ποτά δεν επιτρέπεται. Άτυπα πάρτυ και συγχρωτισμός απαγορεύονται. Όπως επίσης δεν επιτρέπεται να παίζουν μουσική στη διαπασών στις 11 το βράδυ. Γι’ αυτό και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και σε αυτό το επίπεδο ενεργοποιούνται από σήμερα», δήλωσε ο ίδιος.

Πηγή: Έθνος