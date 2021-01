Χάος στο γαλλικό ποδόσφαιρο: Ντου οπαδών στις προπονήσεις Μαρσέιγ και Σέντ Ετιέν

Κάτι παραπάνω από έκρυθμη είναι η κατάσταση στη Μαρσέιγ που βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά την εισβολή οπαδών στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου και τα σοβαρά επεισόδια που ακολούθησαν. Οπως μεταδίδουν τα γαλλικά ΜΜΕ οι παίκτες των Μασσαλών βρίσκονταν εντός του προπονητικού κέντρου, όταν έγινε η εισβολή, ενώ ένας εξ’ αυτών, ο Ισπανός Άλβαρο Γκονζάλεθ, τραυματίστηκε ελαφρά στην πλάτη από πυρσό.

Στο προπονητικό της Μαρσέιγ βρέθηκαν περίπου 400 οπαδοί, από τους οποίους 50 εισέβαλαν σε αυτό. Αναψαν φωτιές, εντός και πέριξ του προπονητικού, ενώ το πούλμαν της ομάδας καταστράφηκε. Επίσης επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τα επεισόδια. Η αστυνομία προχώρησε σε 25 συλλήψεις, ενώ, δεδομένων των συνθηκών, η αναμέτρηση με τη Ρεν που ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ του Σαββάτου (30/1) αναβλήθηκε για λόγους ασφαλείας, αφού το κλίμα είναι τεταμένο σε ολόκληρη τη Μασσαλία. Οι οπαδοί είναι εξαγριωμένοι λόγω της κακής πορείας του συλλόγου και τα έχουν βάλει τόσο με τη διοίκηση όσο και με τους ποδοσφαιριστές.

Training centre vandalised by Marseille fans who penetrated it earlier this afternoon – 25 arrests made by police, according to RMC. pic.twitter.com/Y4ir7ZJN2q

— Get French Football News (@GFFN) January 30, 2021