Χάος στις ΗΠΑ: Οπαδοί του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο – Γυναίκα τραυματισμένη σοβαρά από πυροβολισμό

Απίστευτες σκηνές ντροπής για τη Δημοκρατία των ΗΠΑ εκτυλίσσονται στην Ουάσινγκτον, όπου επικρατεί χάος. Οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ λίγη ώρα μετά την ομιλία του στην αμερικανική πρωτεύουσα εισέβαλαν στο Καπιτώλιο.

Η αστυνομία προχώρησε στην εκκένωση των γραφείων του Κογκρέσου, καθώς οι οπαδοί του Τραμπ μπήκαν στο Κάπιτολ Χιλ για να διαμαρτυρηθούν για τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών του 2020.

Οι διαδηλωτές παραβίασαν οδοφράγματα ασφαλείας περιμετρικά του Καπιτωλίου και ανέβηκαν στην κατασκευή που τοποθετήθηκε για την ορκωμοσία του Μπάιντεν, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.

CNN: Γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη από πυροβολισμό στο στήθος

Μία γυναίκα φέρεται να τραυματίστηκε έπειτα από πυροβολισμό στο Καπιτώλιο. Οπως μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο δύο πηγές, μία γυναίκα δέχθηκε σφαίρα στο στήθος. Οι πηγές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε βίντεο από τη μεταφορά της τραυματισμένης γυναίκας:

BREAKING: Woman rushed out of Capitol building on a stretcher, "covered in blood" pic.twitter.com/IKmMmHNyZC — Meet the Press (@MeetThePress) January 6, 2021

Δείτε live όσα εκτυλίσσονται έξω από το Καπιτώλιο

Δείτε εικόνες από τα επεισόδια όπως εκτυλίσσονται αυτή τη στιγμή έξω και εντός του Καπιτωλίου.

Πληροφορίες θέλουν τον Μάικ Πενς να φυγαδεύτηκε από το Καπιτώλιο υπό τις αποδοκιμασίες των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ, που προσπαθούν να εισβάλλουν στο κτίριο όπου στεγάζεται το Κογκρέσο.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον Μάικ Πενς για την άρνησή του να μπλοκάρει τη διαδικασία επικύρωσης του εκλογικού αποτελέσματος. «Ο Μάικ Πενς δεν είχε το κουράγιο να κάνει όσα χρειάζεται για να προστατεύσει τη χώρα μας και το Σύνταγμά μας, δίνοντας στις Πολιτείες την ευκαιρία να επικυρώσουν μια σειρά από στοιχεία, όχι τα ψευδή και τα ανακριβή που τους ζητήθηκε νωρίτερα να επικυρώσουν. Οι ΗΠΑ απαιτούν την αλήθεια» έγραψε.

Mike Pence didn’t have the courage to do what should have been done to protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Σε καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας η Ουάσινγκτον

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον, Μίριελ Μπάουζερ, επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18.00 τοπική ώρα και ως τις 6.00 το πρωί της επομένης, σύμφωνα με ανακοίνωση.

«Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης, κανένας, εκτός από ανθρώπους που ορίζει η δημοτική αρχή, δεν μπορεί να περπατά, να κάνει ποδήλατο, να στέκεται ή να κινείται με κάποιο όχημα ή άλλο μέσο», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η δήμαρχος.

Today, I'm ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7. pic.twitter.com/lp6Pt3DcYC — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) January 6, 2021

Έκκληση Τραμπ να αποφευχθούν τα επεισόδια

Λίγο αργότερα, ο ίδιος ο Τραμπ αναγκάστηκε να απευθύνει έκκληση στους υποστηρικτές του να μην προκαλέσουν επεισόδια. Με νέο tweet, ο Αμερικανός πρόεδρος σημειώνει: «Σας παρακαλώ υποστηρίξτε την αστυνομία του Καπιτωλίου και τις δυνάμεις επιβολής της τάξης. Είναι πραγματικά στο πλευρό της χώρας μας. Μείνετε φιλήσυχοι».

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Ο εκπρόσωπος του Κογκρέσου, Τζέρι Κόνολι, τουίταρε πως τους δόθηκαν αντιασφυξιογόνες μάσκες στην αίθουσα της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών εντός του κτιρίου.

We’ve been given gas masks on the House floor. Tear gas has been used in the Rotunda. — Rep. Gerry Connolly (@GerryConnolly) January 6, 2021

Το υπουργείο Αμυνας δεν έχει στείλει ακόμη την Εθνική Φρουρά

Ο Aaron C. Davis, ρεπόρτερ της «Washington Post», μεταδίδει ότι το υπουργείο Αμυνας αρνήθηκε αίτημα αξιωματούχων της Ουάσινγκτον να αναπτυχθεί η Εθνική Φρουρά στο Καπιτώλιο.

Από την πλευρά του, ο ανταποκριτής του NBC, Garrett Haake, αναφέρει, επικαλούμενο δύο πηγές, ότι η Πελόζι και η δήμαρχος της Ουάσινγκτον ζήτησαν από την Εθνική Φρουρά να σπεύσει στο Καπιτώλιο για να απομακρύνει τους ταραξίες. Μία από τις πηγές είπε ότι το υπουργείο Αμυνας δεν έχει εγκρίνει την αποστολή.

BREAKING: A source tells me The Defense Department has just denied a request by DC officials to deploy the National Guard to the US Capitol. — Aaron C. Davis (@byaaroncdavis) January 6, 2021

This is just straight up turning into a brawl between police and patriots.

Washington, DC #StopTheSteal #DCProtests pic.twitter.com/VZAAD0QZC7 — Kitty Boomhauer (@KBoomhauer) January 6, 2021

Η αστυνομία κάνει χρήση βομβίδων κρότου-λάμψης για να διαλύσει τους διαδηλωτές, προειδοποιώντας ότι θα γίνουν συλλήψεις.

Η εκπρόσωπος του Κογκρέσου, Χάλεϊ Στίβενς, γράφει στο Twitter: «Κατέφυγα στο γραφείο μου. Το διπλανό κτίριο έχει εκκενωθεί. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πρέπει να το γράψω αυτό».

I’m sheltering in place in my office. The building next door has been evacuated. I can’t believe I have to write this. — Rep. Haley Stevens (@RepHaleyStevens) January 6, 2021

BREAKING: Protesters have made their way INSIDE the United States Capitol pic.twitter.com/DnuFDlrFKE — Breaking911 (@Breaking911) January 6, 2021

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους υποστηρικτές του να κατευθυνθούν στο Καπιτώλιο

Κλείνοντας την ομιλία του, o Ντόναλντ Τραμπ παρακίνησε τους υποστηρικτές του να διαδηλώσουν προς το Καπιτώλιο.

«Θα περπατήσουμε τη Λεωφόρο Πενσυλβάνια -λατρεύω τη Λεωφόρο Πενσυλβάνια- και θα κατευθυνθούμε προς το Καπιτώλιο» είπε ο απερχόμενος πρόεδρος.

«Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε στους Ρεπουμπλικανούς μας -τους αδύναμους, γιατί οι ισχυροί δεν χρειάζονται τη βοήθειά μας-, θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε την περηφάνια και την τόλμη που χρειάζονται προκειμένου να στηρίξουν τη χώρα» πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Ας περπατήσουμε στη Λεωφόρο Πενσυλβάνια», είπε.

"The caravans are forming again" — Trump pic.twitter.com/f2lgzWvTz9 — Aaron Rupar (@atrupar) January 6, 2021

Αμετανόητος ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν αποδέχεται την ήττα

Νωρίτερα, ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στη συγκέντρωση στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ευθαρσώς πως δεν προτίθεται να παραιτηθεί, ούτε να αποδεχτεί το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ.

Χιλιάδες υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ κατευθύνθηκαν στο κέντρο της Ουάσινγκτον, σε μια διαδήλωση-επίδειξη δύναμης, τη στιγμή που το Κογκρέσο συνεδρίαζε προκειμένου να επικυρώσει την ήττα του στις προεδρικές εκλογές.

Πιέσεις Ντόναλντ Τραμπ για να σταματήσει η επικύρωση της νίκης Μπάιντεν

Πριν από τη συγκέντρωση, ο Ντόναλντ Τραμπ πίεσε τον Μάικ Πενς να μποϊκοτάρει τη διαδικασία της επικύρωσης των ψήφων των εκλεκτόρων, που θα επικυρώσει και τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις εκλογές.

Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα αντιταχθεί στην πιστοποίηση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, καταφεύγοντας πίσω από τους «περιορισμούς» του Συντάγματος.

