Χάος στη Μόσχα στην πορεία για Ναβάλνι – Συλλήψεις, παρεμβολές στα δίκτυα τηλεφωνίας

Τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι έλαβαν μέρος στις διαδηλώσεις σήμερα (23/01) στη Μόσχα, ζητώντας την αποφυλάκιση του επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι, σύμφωνα με εκτιμήσεις μαρτύρων στο Reuters. Το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών κάνει λόγο για συμμετοχή περίπου 4.000 ανθρώπων στις διαδηλώσεις, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Πάντως μεγάλη ένταση επικρατεί τις τελευταίες ώρες στη Μόσχα, με την τοπική Aστυνομία να έχει πολλαπλασιάσει τις συλλήψεις πολιτών, που έφταναν στην πλατεία Πούσκιν, στο κέντρο της ρωσικής πρωτεύουσας.

Μια ώρα πριν από την διαδήλωση, η οποία προβλεπόταν να ξεκινήσει στις 14:00 τοπική ώρα (13:00 ώρα Ελλάδος), αστυνομικοί από την υπηρεσία αντιμετώπισης ταραχών, συνελάμβαναν έναν έναν τους ανθρώπους που υποψιάζονταν ότι ήθελαν να συμμετάσχουν στην διαδήλωση και τους έβαζαν σε κλούβες, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Footage shows protesters gathering in Moscow in support of jailed opposition politician Alexei Navalny, as Russian authorities attempt to crack down on demonstrations https://t.co/MdKCsz9gn2 pic.twitter.com/J6m5vkNGMI

— BBC News (World) (@BBCWorld) January 23, 2021