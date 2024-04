Χάος στη Γεωργία: Βουλευτής γρονθοκόπησε συνάδελφό του στο βήμα της Βουλής

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στη Βουλή της Γεωργίας όταν βουλευτής της αντιπολίτευσης γρονθοκόπησε βουλευτή του κυβερνώντας κόμματος ενώ βρισκόταν στο βήμα.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης για ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο περί ξένων πρακτόρων, που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στη χώρα.

BREAKING: Chaotic scenes from Georgia parliament during the consideration of the law on foreign agentspic.twitter.com/t7QAPvJ0nE

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 15, 2024