Χάος για τους Βρετανούς εκδρομείς του Πάσχα – Ακόμα και 14 ώρες περιμένουν για να πάνε διακοπές στη Γαλλία

Σε χάος έχει μετατραπεί η απόπειρα των Βρετανών να φύγουν για ολιγοήμερες διακοπές λόγω Πάσχα, αφού αναγκάζονται να περιμένουν για ώρες στους δρόμους σε μποτιλιαρίσματα, λόγω της αργοπορημένης ανταπόκρισης στο Ντόβερ, το τοπικό λιμάνι για την μετάβασή τους στην Γαλλία.

Συγκεκριμένα, μερικοί επιβάτες που έφτασαν το Σάββατο ήταν ακόμα κολλημένοι το πρωί της Κυριακής. Το λιμάνι ανέφερε ότι εκτιμά ότι οι επιβάτες πούλμαν θα περιμένουν μεταξύ έξι και οκτώ ωρών, ανάλογα με τον χειριστή του πορθμείου. Οι αξιωματούχοι αναφέρουν τον υψηλό αριθμό εκδρομέων αλλά και την καθυστέρηση στους διασυνοριακούς ελέγχους ως αιτίες των καθυστερήσεων.

Simple, passports have to be checked and they did not whilst we were in the EU. Rejoin and they won't again. There will still be some delays on peak holiday weekends because of the sudden rise in numbers and lack of capacity, but nothing like the delays due to passport checking.

— Nick Hoare (@UKdemocrat) April 2, 2023