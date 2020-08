Χαλάζι «σφυροκόπησε» αθλητές ποδηλασίας στη Γαλλία – Σοκάρουν τα σημάδια

Εν μέσω σφοδρής χαλαζόπτωσης βρέθηκαν αθλητές ποδηλασίας στα νότια της Γαλλίας.

Οι ποδηλάτες, λίγο πριν από το σημείο τερματισμού στο Col de Porte, στο δεύτερο στάδιο της ποδηλατικής διοργάνωσης Critérium du Dauphiné, «σφυροκοπήθηκαν» από το χαλάζι. Στο σημείο επικράτησε χάος, καθώς οι ποδηλάτες έτρεχαν να προστατευθούν.

Φωτογραφίες: Σοκαριστικές οι εικόνες από τους ποδηλάτες

Η δύναμη του φαινομένου ήταν τόσο μεγάλη που οι εικόνες από τα σώματα των ποδηλατών σοκάρουν.

«Πολλοί ποδηλάτες χτυπήθηκαν από μια τρομακτική χαλαζόπτωση. Το σκηνικό ήταν το απόλυτο χάος, με τους αθλητές να τρέχουν να καλυφθούν και να τραυματίζονται από χαλάζι στο μέγεθος μπάλας του πινγκ πονγκ», έγραψε σε tweet η ισραηλινή ομάδα.

Many Riders – including our boys – were hit by one hell of a hail storm – worst Than anything we expirienced. The scene was total chaos and mayhem. .. riders running for cover, hit hard by icy mini ping pong balls. #CriteriumduDauphine @dauphine pic.twitter.com/Y6XI0PCSRs

— Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) August 13, 2020