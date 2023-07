Χαλάζι «μεγέθους μπάλας του τένις» αφήνει πίσω του τουλάχιστον 110 τραυματίες στην Ιταλία – Εικόνες που σοκάρουν

Σοκάρουν οι εικόνες από τις καταστροφές που άφησε πίσω της η μεγάλη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε στην Ιταλία, και συγκεκριμένα στην περιφέρεια Βένετο στα βορειοανατολικά.

Questa sera in Veneto un temporale si è abbattuto nella provincia di Padova e la paura è stata tanta.

Vorrei provare a far riflettere chiunque veda questo messaggio che siamo di fronte ad una crisi climatitica estrema e che il punto di non ritorno è già stato superato da un po'. pic.twitter.com/Rj8JYI5HSw — silvietta 🍄 (@silviabaggio_) July 19, 2023

Ο πρόεδρος της περιφέρειας, Λούκα Τζάια, σημείωσε ότι, εξαιτίας της ολισθηρότητας των δρόμων αλλά και των τζαμιών που έσπασαν από το χαλάζι, τουλάχιστον 110 πολίτες τραυματίστηκαν. Ευτυχώς, κανένας από τους τραυματίες δεν είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ετοιμάζονται να ζητήσουν οι οινοπαραγωγοί

Όπως γράφει ο ιταλικός τύπου, το χαλάζι, είχε «μέγεθος μπάλας του τένις». Σε καλλιέργειες και στέγες σπιτιών καταγράφηκαν μεγάλες ζημιές που, σε πολλές περιπτώσεις, οφείλονται και σε πτώσεις δέντρων.

Σε Πάδοβα, Βενετία, Βιτσέντσα και Βερόνα πραγματοποιήθηκαν σειρά επιχειρήσεων της πυροσβεστικής, προκειμένου να απομακρυνθούν από τους δρόμους μεγάλοι κορμοί δέντρων.

The size of the hailstones in Treviso province, Italy during a storm on July 19, 2023 [📷 Elena Canaia / Meteo Veneto]pic.twitter.com/gbGABlTNcD — Massimo (@Rainmaker1973) July 20, 2023

Η περιφέρεια Βένετο είναι γνωστή για την παραγωγή πολλών, φημισμένων ιταλικών κρασιών. Οι οινοπαραγωγοί ετοιμάζονται να ζητήσουν από την κυβέρνηση Μελόνι έκτακτη οικονομική ενίσχυση.