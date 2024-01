CΕΟ πέφτει στο κενό από κλουβί σε σόου στο πάρτι της εταιρείας του

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η μέρα γιορτής για μια εταιρεία τεχνολογίας όταν ο CEO βρήκε τραγικό θάνατο μπροστά στα μάτια τρομοκρατημένων θεατών στην Ινδία.

Πιο συγκεκριμένα ένα βίντεο που έχει γίνει viral στα social media δείχνει τον διευθύνοντα σύμβουλο της Vistex, Sanjay Shah, και τον πρόεδρο της Vishwanath, Raju Datla, μέσα σε ένα σιδερένιο κλουβί που κατέβαινε σε μια σκηνή ως μέρος της μεγάλης εισόδου του σε ένα πάρτι της εταιρείας.

Το βίντεο – σοκ δείχνει τη στιγμή που το κίτρινο κλουβί, που αιωρείται κοντά στα δοκάρια, άρχισε να ταλαντεύεται καθώς τα πυροτεχνήματα άρχισαν να σκάνε στον αέρα. Η μία πλευρά της σιδερένιας αλυσίδας που στήριζε το κλουβί έσπασε, με αποτέλεσμα οι δυο άνδρες να πέσουν από ύψος περίπου 5 μέτρων.

Sanjay Shah, the US based Firm CEO and founder of a multinational software company has died after an iron cage contraption collapsed. The incident occurred in Ramoji Film City during Vistex Asia-Pacific’s silver jubilee celebrations. #SanjayShah #VistexTragedy pic.twitter.com/SqkPNKUkUs

— MR (@MRA10cya) January 20, 2024

Ο Shah σκοτώθηκε ενώ ο Datla νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Αν και η αιτία αποδόθηκε σε ένα σπασμένο σύρμα, οι αρχές ερευνούν το περιστατικό και την ελαττωματική κλούβα, η οποία τραβήχτηκε από κυλιόμενο μηχάνημα και είχε σιδερένια σύρματα και σχάρες.

Οι δύο άνδρες βρέθηκαν στην Ινδία για να γιορτάσουν το ασημένιο ιωβηλαίο τους στην Vistex Asia, το οποίο γιορταζόταν επί δύο ημέρες στη Ramoji Film City.

«Το να κατεβάσουν τον Σάχ και τον Ρατζού από το κλουβί στη σκηνή ήταν μια προγραμματισμένη εκδήλωση για την έναρξη των εορτασμών», είπε εκπρόσωπος της εταιρείας στο πρακτορείο.

Η Vistex, ιδρύθηκε από τον Shah το 1999 και είναι μια εταιρεία παροχής συμβουλών με περισσότερα από 20 παγκόσμια γραφεία και μια πλούσια λίστα πελατών που περιλαμβάνει εταιρείες όπως GM, Yamaha, Coca-Cola και άλλα.

Ο Shah γεννήθηκε στη Βομβάη της Ινδίας και εδώ και 10 χρόνια είχε μεταναστεύσει στην Αμερική όπου σπούδασε στο Lehigh University, όπου το 1989 κέρδισε το MBA σε ηλικία 21 ετών.

Πηγή:protothema