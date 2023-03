CBS: Η στιγμή που μετεωρολόγος χάνει τις αισθήσεις της στον αέρα και λιποθυμά

Αναστάτωση προκλήθηκε στο πλατό του CBS όταν μια μετεωρολόγος του καναλιού, η Alissa Carlson, λιιποθύμησε ενώ ήταν έτοιμη να αρχίσει να λέει τον καιρό.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης σήμερα το πρωί και την τρομακτική στιγμή κατέγραψε η κάμερα. Η Alissa ήταν να ξεκινήσει να λέει τον καιρό στο Λος Άντζελες, στο δελτίο ειδήσεων αλλά πριν καν αρχίσει το ρεπορτάζ της, έχασε τις αισθήσεις της.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, τα μάτια της Carlson γυρίζουν προς τα πίσω και έγειρε προς τα εμπρός στο γραφείο στο οποίο βρισκόταν, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει εντελώς.

Επίσης, όπως φαίνεται, οι δύο παρουσιάστριες, στην αρχή, δεν αντιλήφθηκαν ότι είχε λιποθυμήσει αλλά λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, έσπευσαν να τη βοηθήσουν ενώ έκαναν διαφημίσεις.

— Rachel Kim (@CBSLARachel) February 4, 2023