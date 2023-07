Britney Spears: Βίντεο από τη στιγμή που τη χαστουκίζει ο σεκιούριτι του Wembanyama – Ποινική έρευνα από την αστυνομία

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς (Britney Spears) δέχτηκε επίθεση, το βράδυ της Τετάρτης (5/7), στο Λας Βέγκας αφού ένα μέλος της ασφάλειας του νέου μεγάλου ανερχόμενου σταρ του NBA, Βίκτορ Γουεμπανιαμά, την απώθησε όταν εκείνη ζήτησε μια φωτογραφία με τον Γάλλο. Το περιστατικό σημειώθηκε στο εστιατόριο «Catch» στο ξενοδοχείο «ARIA» γύρω στις 20:30.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μαζί με τον σύζυγό της και δύο ακόμη άτομα πήγαν στο εστιατόριο για δείπνο και εκεί εντόπισαν τον Γουεμπανιαμά. Η Μπρίτνεϊ, λοιπόν, ανέφερε ότι είναι θαυμάστρια του και ρώτησε αν μπορούν να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί.

Εκείνη τη στιγμή τον ακούμπησε στον ωμό και τότε ο σεκιούριτι των Σαν Αντόνιο Σπερς, που ακολουθεί τον Γουεμπανιαμά, την απώθησε με αποτέλεσμα να τη ρίξει στο έδαφος. Η τραγουδίστρια σηκώθηκε και πήγε στο τραπέζι.

Βέβαια, ο υπεύθυνος ασφάλειας των Σπερς και του Γουεμπανιαμά κατάλαβε αμέσως το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη από την Μπρίτνεϊ. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο ίδιος ο σεκιούριτι όταν έπσρωξε την διάσημη τραγουδίστρια δεν αναγνώρισε ποια ήταν. Ωστόσο, το περιστατικό που αποκάλυψε το «TMZ» πήρε… μεγάλες διαστάσεις στις ΗΠΑ.

Britney Spears Eyewitness to Slap Says She Screamed 'This is F***ing America' https://t.co/qRNHQeuiAx

Η εκδοχή του Ουεμπανιάμα

Σύμφωνα με τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά η Σπίαρς τον άρπαξε από πίσω με τον ίδιο να μην αντιλαμβάνεται ποια ήταν. «Συνέβη κάτι, κάτι μικρό. Περπατούσαμε τους άνδρες ασφαλείας της ομάδας προς κάποιο εστιατόριο. Ήμασταν τον διάδρομο. Υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι που με φώναζαν. Υπήρχε ένα άτομο που με φώναζε. Αυτό το άτομο με άρπαξε από πίσω – δεν με χτύπησε απλά στον ώμο – με άρπαξε. Ξέρω ότι η ασφάλεια το έδιωξε. Δεν είδα τι συνέβη γιατί προχωρούσα ευθεία και δεν σταμάτησα» είπε χαρακτηριστικά ο νεαρός Γάλλος στο ESPN.

O σταρ των Σπερς είπε ότι δεν κατάλαβε «πόση βια» χρησιμοποίησαν οι άνδρες της ασφάλειας της ομάδας αρκούμενος μόνο στο ότι «έσπρωξαν μακριά» το πρόσωπο αυτό.

«Δεν το γνώριζα για αρκετές ώρες. Το έμαθα μόνο όταν επέστρεψα στο ξενοδοχείο. Νόμιζα ότι δεν ήταν κάτι σημαντικό και μετά η ομάδα ασφαλείας των Σπερς μου είπε ότι ήταν η Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Στην αρχή νόμιζα ότι μου έκαναν πλάκα αλλά τελικά ήταν όντως η Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Δεν είδα ποτέ το πρόσωπό της. Εγώ συνέχισα ευθεία» είπε.

We break down all we know about what happened between #BritneySpears and #VictorWembanyama's security on TMZ Now. pic.twitter.com/YN4fhlBW2t

— TMZ (@TMZ) July 6, 2023