Brexit: Βράδυ-θρίλερ και παράταση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου αποφάσισαν οι «27»

Παράταση για το Brexit ως τις 31 Οκτωβρίου και… αξιολόγηση της κατάστασης τον Ιούνιο αποφάσισαν τα χαράματα της Πέμπτης (11/4) οι ηγέτες της ΕΕ.

Ύστερα από μαραθώνιες συζητήσεις που κράτησαν έως τις 03:00 το πρωί, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ με μια ανάρτησή του στο twitter επιβεβαίωσε τη συμφωνία για ευέλικτη παράταση στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Ήταν μια δύσκολη διαδικασία, με πολλές συζητήσεις και έντονες διαφορές μεταξύ των 27 ηγετών των κρατών μελών. Οι περισσότεροι επικεφαλής των κρατών επιθυμούσαν μια μακρά επέκταση, κατά την οποία το Λονδίνο θα αποφάσιζε να αποχωρήσει όταν ήταν έτοιμο. Ωστόσο, η επιμονή του Γάλλου Προέδρου Μακρόν για μικρή παράταση συμπαρέσυρε το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Ισπανία και η Μάλτα. Τελικά επετεύχθη συμβιβασμός περίπου… στη μέση.

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, η Βρετανία θα παραμείνει πλήρες μέλος, με όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ψήφου. Αν περάσει την ημερομηνία της 22ας Μαΐου ως μέλος, κάτι που είναι και το πιθανότερο δηλαδή, το Λονδίνο οφείλει να συμμετέχει στις ευρωεκλογές. Όπως σχολίασε ο Πρόεδρος Γιούνκερ «είναι λίγο περίεργο, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να συμμετέχει στις ευρωεκλογές. Duralex, sedlex».

Ο ίδιος επέμεινε ότι οι 27 έλαβαν επαρκείς διαβεβαιώσεις ότι το Λονδίνο δε θα χρησιμοποιήσει «πολιτικά τεχνάσματα» προκειμένου να μπλοκάρει αποφάσεις ή να υπονομεύσει τη λειτουργία της ΕΕ. Επίσης, επανέλαβε ότι η συμφωνία αποχώρησης δεν είναι υπό επαναδιαπραγμάτευση.

EU27/UK have agreed a flexible extension until 31 October. This means additional six months for the UK to find the best possible solution.

