Brexit: Τελευταία ημέρα στην Ευρώπη για τους Βρετανούς – Ιστορική στιγμή με θεαματικό Brexodus

Το Brexit είναι πλέον γεγονός. Η Βρετανία θα βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτό το Σαββατοκύριακο.

Τρεις πρωθυπουργούς «έφαγε» το Brexit

Χρειάστηκαν ένα δημοψήφισμα, δύο εθνικές εκλογές, τρεις πρωθυπουργοί και τέσσερα χρόνια πολιτικής αγωνίας για το Ηνωμένο Βασίλειο για την επίτευξη του Brexit, ωστόσο η Βρετανία κατευθύνεται προς την πόρτα της εξόδου σήμερα, Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020. Ηδη, το Ευρωκοινοβούλιο αποχαιρέτησε τη Βρετανία με σκωτσέζικο παραδοσιακό τραγούδι και ο Μπόρις Τζόνσον ετοιμάζεται να γιορτάσει το Brexit την Παρασκευή.

H πρώτη χώρα που φεύγει από την ΕΕ

Το Brexit θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή, 1.317 ημέρες μετά το δημοψήφισμα. Ο Μπόρις Τζόνσον θα συγκαλέσει υπουργικό συμβούλιο και θα σταθεί έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, όπου ένα ρολόι θα μετρά αντίστροφα. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή… Η Βρετανία είναι η πρώτη χώρα που φεύγει από την ΕΕ.

Από τη μία υπάρχουν οι πανηγυρισμοί και τα σόου των Ευρωσκεπτικιστών και από την άλλη οι παγωμένες και μετρημένες δηλώσεις των Ευρωπαίων.

Το κόμμα του Brexit πάντως εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία προκειμένου να στρέψει επάνω του τα φώτα της δημοσιότητας και κάνοντας μία θεατράλε αποχώρηση από την Ευρωβουλή με πανό που έγραφε «Αμεση έξοδος για την Βρετανία» «Brexodus Express».

Μάλιστα ανάμεσα στα χειροκροτήματα των μελών του κόμματος και τους ήχους της πίπιζας η ευρωβουλευτής Ann Widdecombe έξω από την πόρτα του Ευρωκοινοβουλίου έδωσε το σύνθημα της αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ μιλώντας στους οπαδούς του Brexit.

Το σόου των Ευρωβουλευτών του Brexit

«Σήμερα είναι η ημέρα που 17,4 εκατομμύρια Βρετανοί περίμεναν. Σήμερα είναι η ημέρα που η Βρετανία αποκτά την ελευθερία της για πρώτη φορά μετά 40 χρόνια και σήμερα είναι η ημέρα που ο Νάιτζελ Φάρατζ και το κόμμα του Brexit ;έκανε πραγματικότητα.

Σήμερα γιορτάζουμε την έναρξη της ανεξαρτησίας μας. Της δυνατότητας να ελέγχουμε τους δικούς μας νόμους, τις δικές μας εμπορικές συμφωνίες, τα δικά μας σύνορα και πιστεύουμε πως η Βρετανία μπορεί να πάει μπροστά στο μέλλον».

Στη συνέχεια ακολούθησε η έξοδος των ευρωβουλευτών του Brexit σε ρυθμούς σόου, όπως έξαλλου έχει φροντίσει να κάνει και ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον στο Λονδίνο.

Ann Widdecombe leads the Brexit MEPs out of the European Parliament.

Ο αποχαιρετισμός των Ευρωβουλευτών για το Brexit

Την Τετάρτη οι ευρωβουλευτές αποχαιρέτισαν τη Βρετανία με ένα παραδοσιακό τραγούδι της Σκωτίας. «Θα σας αγαπάμε πάντα και δεν θα είμαστε ποτέ μακριά», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απευθυνόμενη στους Βρετανούς ευρωβουλευτές, μόλις πριν από την ψηφοφορία της επικύρωσης της συνθήκης του Brexit μεταξύ της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ευρωκοινοβούλιο, δύο ημέρες πριν από το διαζύγιο.

Singing of Auld Lang Syne starts in the European Parliament as the Brexit Withdrawal Agreement is approved by MEPshttps://t.co/tzNNPSGZXc pic.twitter.com/pTiLrW0Qlf

