Brexit: Εκλογές πριν από τις 17 Οκτωβρίου λέει η Ντάουνινγκ Στριτ

Aν θεωρηθεί αναγκαία η προσφυγή στις κάλπες, οι εκλογές θα πρέπει να διεξαχθούν πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινά στις 17 Οκτωβρίου, επανέλαβε σήμερα ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον.

Νωρίτερα, ο ίδιος ο πρωθυπουργός ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών στις 15 Οκτωβρίου, αφού υπέστη ταπεινωτική ήττα στο κοινοβούλιο χθες, από βουλευτές όλων των κομμάτων που επιδιώκουν να εμποδίσουν ένα Brexit χωρίς συμφωνία, κάτι που ο ίδιος απορρίπτει ως απόπειρα «παράδοσης» στην ΕΕ.

Ο σκιώδης υπουργός Οικονομικών των Εργατικών Τζον ΜακΝτόνελ διευκρίνισε ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να στηρίξει αργότερα απόψε την πρόταση για πρόωρες εκλογές και στην ιδανική περίπτωση θα ήθελε να εγκριθεί η πρόταση για την αποτροπή ενός Brexit χωρίς συμφωνία προτού να ψηφίσει υπέρ της προσφυγής στις κάλπες. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο ΜακΝτόνελ τόνισε επίσης ότι «δεν θα εξαπατηθούμε από τον Τζόνσον, γι’ αυτό αναζητούμε κάθε πιθανό τρόπο ώστε, αφού εξασφαλίσουμε (την ψήφιση) του νόμου, να μην μπορεί να αποφύγει να τον τηρήσει και να τον εφαρμόσει».

«Μέχρι στιγμής, ο Τζόνσον δεν έχει κάνει τίποτα τις τελευταίες εβδομάδες που να μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα τηρήσει τον νόμο», πρόσθεσε.

Ο βουλευτής των Εργατικών Χίλαρι Μπεν είπε κατά την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου αυτού στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι «ο στόχος του (νομοσχεδίου) είναι πολύ απλός: να διασφαλίσουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα αποχωρήσει από την ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου χωρίς συμφωνία».

Σκληρές εκφράσεις στη Βουλή των Κοινοτήτων

Νωρίτερα σήμερα, υπήρξε σφοδρή επίθεση του Βρετανού πρωθυπουργού κατά του ηγέτη της αντιπολίτευσης.

Χωρίς καμία ελπίδα να καταφέρει να επιβάλλει την πολιτική του ατζέντα μετά τη χθεσινή του πρώτη ήττα στην Βουλή των Κοινοτήτων, εμφανίστηκε στη σημερινή (4/9) συνεδρίαση ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον για να δώσει τη μάχη υπέρ της εξόδου της χώρας από την ΕΕ χωρίς συμφωνία στις 31 Οκτωβρίου.

Οι τόνοι κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων προς τον πρωθυπουργό ανέβηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τον Μπόρις Τζόνσον να ανταλλάσσει… φιλοφρονήσεις (ο πρωθυπουργός είπε τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης «κοτόπουλο πλυμένο με χλωρίνη» και ο Κόρμπιν απάντησε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης είναι «σκατά») και απειλές με τον αρχηγό των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν.

“There’s only one chlorinated chicken that I can see in this House, and he’s on that bench”

Boris Johnson attacks Jeremy Corbyn, after the Labour leader challenges him about US free trade deals after #Brexit#PMQs updates: https://t.co/utgDYwoyV8 pic.twitter.com/fuBMFa0F4Y

— BBC Politics (@BBCPolitics) September 4, 2019