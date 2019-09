Brexit: Έχασε την κυβερνητική πλειοψηφία ο Μπόρις Τζόνσον

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην πολιτική σκηνή της Βρετανίας, καθώς ο μέχρι τώρα βουλευτής των Συντηρητικών Φίλιπ Λι εγκατέλειψε το κόμμα και εντάσσεται στους Φιλελεύθερους. Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, πλέον ο Μπόρις Τζόνσον δεν διαθέτει την πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Ο Φίλιπ Λι σηκώθηκε και κάθισε με τους Φιλελεύθερους μόλις ξεκίνησε ο Τζόνσον την ομιλία του στο κοινοβούλιο. «Η συντηρητική κυβέρνηση επιδιώκει με επιθετικό τρόπο ένα Brexit με επιβλαβείς (συνέπειες). Θέτει σε κίνδυνο ζωές (…) και απειλεί με αδικαιολόγητο τρόπο την ακεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου», ανέφερε ο βουλευτής σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατόν να υπηρετήσω τους ψηφοφόρους μου και τα συμφέροντα της χώρας ως μέλος του κοινοβουλίου με τους Συντηρητικούς», πρόσθεσε. Ο Φίλιπ Λι συγκαταλεγόταν μεταξύ των «ανταρτών» των Τόρις, που διαφωνούσαν κάθετα με το ενδεχόμενο Brexit χωρίς συμφωνία με την ΕΕ.

Ο πρώην υπουργός και υποστηρικτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπήκε στη Βουλή των Κοινοτήτων και κάθισε δίπλα στον Τζο Σουίνσον των Φιλελευθέρων, δηλώνοντας με τον τρόπο αυτό την μετακίνησή του, ενώ πλέον ο Μπόρις Τζόνσον ηγείται μιας κυβέρνησης μειοψηφίας.

After a great deal of thought, I have reached the conclusion that it is no longer possible to serve my constituents’ and country’s best interests as a Conservative Member of Parliament. My letter to the Prime Minister: pic.twitter.com/0QreSbSdwR

— Dr Phillip Lee MP (@DrPhillipLeeMP) September 3, 2019