Brexit – Διάγγελμα Τζόνσον: Προς πρόωρες εκλογές οδεύει η Βρετανία (vid)

Με προκήρυξη εκλογών φέρεται να «απειλεί» ο Μπόρις Τζόνσον τους “αντάρτες” βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος που δεν θέλουν ένα Brexit χωρίς συμφωνία, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε μια προσπάθεια να τους πιέσει για να μην συνεργαστούν και ψηφίσουν τη νέα πρόταση για παράταση της ημερομηνία του Brexit και αναμένεται να ψηφιστεί αύριο.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα η ημερομηνία που εξετάζει η κυβέρνηση ως ημερομηνία εκλογών είναι η 14η Οκτωβρίου και το πλάνο θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που οι βουλευτές ψηφίσουν αύριο την πρόταση «Μπεν».

Στο διάγγελμα που έκανε ο Βρετανός πρωθυπουργός επιβεβαίωσε εμμέσως τα σενάρια που διακινούνται, χωρίς όμως να πει ανοιχτά ότι θα ζητήσει εκλογές σε περίπτωση που ψηφιστεί αύριο το νομοσχέδιο που έγινε γνωστό ως «νομοσχέδιο Μπεν».

