Brexit: Από τις 22 Μαΐου και μετά η μάχη για τη διαδοχή της Μέι

Η διαδικασία για την ανάδειξη του νέου ηγέτη του Συντηρητικού Κόμματος που θα διαδεχτεί την Τερέζα Μέι θα ξεκινήσει μετά τις 22 Μαΐου, εφόσον υπερψηφιστεί προηγουμένως η Συμφωνία Αποχώρησης από τη Βουλή των Κοινοτήτων, ανέφερε απόψε το γραφείο της. Σε ανακοίνωση προς τους Συντηρητικούς βουλευτές, το γραφείο της Μέι ανέφερε ότι το χρονοδιάγραμμα για την εκλογή νέου ηγέτη θα καθοριστεί από το κόμμα και ότι εκείνη θα παραμείνει πρωθυπουργός μέχρι να αναδειχθεί ο διάδοχός της.

Σύμφωνα με έναν πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας The Times, τον Σαμ Κόουτς, περίπου 40 βουλευτές έχουν πλέον αλλάξει στάση και σκοπεύουν να στηρίξουν τη Συμφωνία, όμως άλλοι τόσοι παραμένουν αναποφάσιστοι. Προκειμένου να εγκριθεί η Συμφωνία από το κοινοβούλιο η Μέι χρειάζεται άλλες 75 ψήφους – δηλαδή τους δεκάδες «αντάρτες» των Συντηρητικών, ορισμένους Εργατικούς και τους βουλευτές του μικρού βορειοϊρλανδικού κόμματος DUP που στηρίζουν την κυβέρνηση μειοψηφίας. Μεταξύ αυτών που έχουν αλλάξει άποψη και θα δώσουν θετική ψήφο είναι και ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Μπόρις Τζόνσον, σύμφωνα πάντα με τον Κόουτς.

Κόρμπιν: Η αλλαγή κυβέρνησης είναι κάτι που πρέπει να αποφασίσουν οι πολίτες

«Η δέσμευση της Τερέζα Μέι προς τους βουλευτές των Τόρις, να παραιτηθεί αν υπερψηφίσουν την συμφωνία της, δείχνει μια για πάντα, ότι οι χαοτικές της διαπραγματεύσεις για το Brexit αφορούσαν την διαχείριση του κόμματος και όχι τις αρχές ή το δημόσιο συμφέρον» έγραψε ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, Τζέρεμι Κόρμπιν, σε μήνυμά του στο twitter, σχολιάζοντας την ανακοίνωση της πρωθυπουργού, και πρόσθεσε ότι η αλλαγή κυβέρνησης είναι κάτι που πρέπει να αποφασίσουν οι πολίτες.

Theresa May’s pledge to Tory MPs to stand down if they vote for her deal shows once and for all that her chaotic Brexit negotiations have been about party management, not principles or the public interest.

A change of government can't be a Tory stitch-up, the people must decide.

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) March 27, 2019