Bill Granger: Πέθανε στα 54 ο Αυστραλός σεφ και δημιουργός του τοστ αβοκάντο

Ο διάσημος Αυστραλός σεφ Bill Granger – ο δημιουργός του τοστ αβοκάντο έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια. Αυτοδίδακτος μάγειρας από τη Μελβούρνη, ο Granger έγινε διάσημος ως ο «βασιλιάς του πρωινού».

Έφυγε από τη ζωή σε νοσοκομείο του Λονδίνου την ημέρα των Χριστουγέννων έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγο του και τις τρεις κόρες του.

«Θα τον θυμόμαστε ως τον “βασιλιά του πρωινού”, επειδή μετέτρεπε το απλό φαγητό σε κάτι ξεχωριστό», ανέφεραν οι θαυμαστές του στα social media. «Θα λείψει βαθιά σε όλους». Αν και τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει γνωστά επισήμως από την οικογένειά του δημοσιεύματα αναφέρουν ότι τους τελευταίους μήνες έδινε μάχη με τον καρκίνο.

💔 Australian chef Bill Granger's family has announced that he has died peacefully at home in London at 54 years of age, condolences to his loved ones. pic.twitter.com/OdFGFW3haF

