Beatles Tribute από τους Skelters στο Cafe Santan

Οι The Skelters, η κορυφαία ροκ μπάντα της Ελλάδας επανέρχεται την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου στο Cafe Santan για να παρουσιάσουν το πετυχημένο μουσικό αφιέρωμα στο σημαντικότερο συγκρότημα όλων των εποχών, τους Beatles.

Οι Skelters, θα μας ταξιδέψουν με κομμάτια των «Σκαθαριών» από την αρχή της καριέρας τους, από το πρώτο τους album Please Please Me μέχρι το τελευταίο τους ηχογραφημένο album το Abbey Road καθώς και με αρκετά από τα single που κυκλοφόρησαν την περίοδο 1963-1970. Παράλληλα, θα ακουστούν και τραγούδια από τα δύο album των Skelters «Explain To Me» (Pan Vox, Lyra) και «Revive» (New Dream Records).

‘Εναρξη: 22:30

Χρέωση: 4 ευρώ στο πρώτο ποτό ή μπύρα

Τηλ.: 24210 76042

Cafe Santan

Εργατικού Κέντρου 12, Βόλος