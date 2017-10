Beatles Tribute από τους Skelters στον Βόλο

Την Κυριακή 5 Νοεμβρίου οι The Skelters παρουσιάζουν ένα μουσικό αφιέρωμα στο σημαντικότερο συγκρότημα όλων των εποχών, τους Beatles, στο Cafe Santan στον Βόλο.

Οι Skelters, θα ταξιδέψουν το κοινό με κομμάτια των “Σκαθαριών” από την αρχή της καριέρας τους, από το πρώτο τους album Please Please Me μέχρι το τελευταιο τους ηχογραφημένο album το Abbey Road καθώς και με αρκετά από τα single που κυκλοφόρησαν την περίοδο 1963-1970.

Παράλληλα, θα ακουστούν και τραγούδια από τα δύο album των Skelters ‘”Explain To Me” (Pan Vox, Lyra) και “Revive” (New Dream Records).

‘Εναρξη: 22:00

Η είσοδος είναι ελεύθερη

Οι Skelters είναι μια σύγχρονη Rock μουσική μπάντα με αγγλόφωνο στίχο. Επέλεξαν το όνομα τους επηρεαζόμενοι από το τραγούδι των Beatles “Helter Skelter”.

Στην παρούσα τους μορφή αποτελούνται από τους: Άγγελο Χαραβιτσίδη (Κιθάρα, Φωνητικά, Πιάνο), Δανιήλ Χαραβιτσίδη (Ντραμς, Κρουστά, Φωνητικά, Πιάνο), Κωστή Βογιατζόγλου (Κιθάρα, Φωνητικά) και Θοδωρή Νικολάου (Μπάσο).