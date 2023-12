BBC: Ψάχνει αν είναι αληθινές οι φωτογραφίες με τους Παλαιστινίους που παραδίδουν τα όπλα με τα εσώρουχά τους

Εικόνες κρατουμένων Παλαιστινίων σχεδόν με αδαμιαία περιβολή, που απεικονίζονται να παραδίδουν τα όπλα τους στις ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα, εγείρουν αμφιβολίες σχετικά με την γνησιότητά τους.

Όπως αναφέρει το BBC, τα τελευταία 24ωρα κυκλοφορούν διάφορες εικασίες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η παράδοση των όπλων από τους Παλαιστινίους κρατουμένους.

Αρχικά, δύο βίντεο φαίνεται να απεικονίζουν την ίδια σκηνή – ένας άνδρας με τα εσώρουχά του να υπακούει στις οδηγίες αφήνοντας κάτω το όπλο του – ωστόσο, μικρές διαφορές πυροδοτούν εικασίες ότι η σκηνή αυτή μπορεί να έχει βιντεοσκοπηθεί πολλές φορές.

Το BBC Verify εξέτασε το υλικό και διαπίστωσε ότι, και στα δύο βιντεοκλίπ φαίνεται να έχουν παραδοθεί συνολικά τρία όπλα.

Παραμένουν όμως ερωτήματα για τις ακριβείς συνθήκες όπως και την κυκλοφορία των βίντεο.

Το ίδιο άρθρο εξηγεί ότι δύο ξεχωριστά βίντεο που δείχνουν την ίδια σκηνή αλλά με μικρές αποκλίσεις κυκλοφόρησαν στα social media το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου.

Israel-Gaza war: Video shows Gaza detainees allegedly 'surrendering guns' – what we know https://t.co/GtX2knwwgR

— BBC News (UK) (@BBCNews) December 11, 2023