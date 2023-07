Barbie: Θρίαμβος για την ταινία – Συγκέντρωσε 775 εκατ. δολάρια παγκοσμίως

Για δεύτερη εβδομάδα συνεχίζεται στην Αμερική η μανία με την ταινία της «Barbie» που έκανε πριν λίγο καιρό πρεμιέρα στους κινηματογράφους.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η ταινία της Γκρέτα Γκέργουικ, με πρωταγωνιστές την Μάργκοτ Ρόμπι και τον Ράιαν Γκόσλινγκ κέρδισε 93 εκατ. δολάρια στις αίθουσες της Βόρειας Αμερικής.

Παρά το γεγονός ότι δεν επρόκειτο για το πρώτο, αλλά το δεύτερο Σαββατοκύριακο που έκανε πρεμιέρα η «Barbie», πλήθος κόσμου βρέθηκε στους κινηματογράφους για να παρακολουθήσει το «ροζ σύμπαν της διάσημης κούκλας».

Box Office: ‘Barbie’ Dances to $775M Globally, Days Away from Joining Billion-Dollar Club https://t.co/AgauYKaAWO

— The Hollywood Reporter (@THR) July 30, 2023