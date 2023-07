Barbie: Επαρχία του Πακιστάν απαγόρευσε την ταινία λόγω του «σοκαριστικού περιεχομένου» της

Η προβολή της ταινίας Barbie αναβλήθηκε στην επαρχία Παντζάμπ του Πακιστάν, λόγω του «σοκαριστικού περιεχομένου» της, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Στο Πακιστάν οι ταινίες πρέπει να λάβουν έγκριση από την υπηρεσία λογοκρισίας, η οποία απαγορεύει σκηνές εάν τις θεωρήσει αντίθετες με τις κοινωνικές και πολιτισμικές αξίες της χώρας.

«Θα εξεταστεί πλήρως η ταινία και θα λογοκριθεί στα σημεία που θα θεωρήσουμε αναγκαίο» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φαρούκ Μαχμούντ, ο γραμματέας του Γραφείου Λογοκρισίας Ταινιών του Παντζάμπ, της πολυπληθέστερης επαρχίας του Πακιστάν.

Η κωμωδία, στην οποία οι χολιγουντιανοί σταρ Μάργκοτ Ρόμπι και Ράιαν Γκόσλινγκ ενσαρκώνουν τη διάσημη κούκλα Μπάρμπι και τον φίλο της, τον Κεν, μπορεί να προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, πρόσθεσε ο Μαχμούντ. Δεν έχει διευκρινιστεί ποιες σκηνές κρίθηκαν «σοκαριστικές» και για ποιον λόγο.

Πάντως η ταινία προβλήθηκε στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ και στην επαρχία Σιντ, όπου η τοπική λογοκρισία έδωσε την έγκρισή της. «Περιμένω εδώ και μήνες να δω την Μπάρμπι. Δεν έχει λογική, να προβάλλεται στο Καράτσι και την Ισλαμαμπάντ αλλά όχι στη Λαχόρη» σχολίασε ο Νουσίν Σάαντ, ένας κάτοικος της Λαχόρης, της πρωτεύουσας του Παντζάμπ.

Άλλες ταινίες που λογοκρίθηκαν στο Πακιστάν

Τον περασμένο Νοέμβριο η ταινία «Joyland», που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ των Καννών και εκπροσωπούσε το Πακιστάν στα φετινά Όσκαρ, απαγορεύτηκε από την πακιστανική κυβέρνηση που την έκρινε «αντίθετη με την ευπρέπεια και τα ήθη», υπό την πίεση που ασκούσαν τα ισλαμιστικά κόμματα. Η ταινία, που περιγράφει τη σχέση ενός παντρεμένου άνδρα με μια διεμφυλική γυναίκα, τελικά έλαβε την έγκριση της εθνικής υπηρεσίας λογοκρισίας, όμως παρέμεινε απαγορευμένη στο Παντζάμπ. Το 2019, η ταινία «Zindagi Tamasha», που αφηγείται την ιστορία ενός ιερωμένου που κάποιοι τον βλέπουν να χορεύει σε έναν γάμο, απαγορεύτηκε και ο δημιουργός της κατηγορήθηκε για βλασφημία από ένα ακροδεξιό, θρησκευτικό κόμμα.

Ένα all-star cast

Το σενάριο της Barbie υπογράφει η πολυβραβευμένη και προτεινόμενη για Όσκαρ σκηνοθέτις και σεναριογράφος, Γκρέτα Γκέργουιγκ (Little Women και Lady Bird ), και πρωταγωνιστούν οι προτεινόμενοι για Όσκαρ, Μάργκοτ Ρόμπι (Bombshell και I, Tonya) και Ράιαν Γκόσλινγκ (La La Land και H alf Nelson) στους ρόλους της Μπάρμπι και του Κεν. Μαζί τους παίζουν η Αμέρικα Φερέρα (End of Watch και How to Train Your Dragon), η Κέιτ ΜακΚίνον (Bombshell και Yesterday), η Ίσα Ρέι (The Photograph και Insecure), η Ρέα Πέρλμαν (I’ll See You in My Dreams κ αι Matilda) και ο Γουίλ Φέρελ (Anchorman και Talladega Nights).

Η Γκέργουιγκ σκηνοθέτησε τη Barbie βάσει του σεναρίου που έγραψε η ίδια, μαζί με τον – προτεινόμενο για Όσκαρ – Νόα Μπόμπακ (Marriage Story και The Squid and the Whale ), και άντλησε την έμπνευσή της από τη διάσημη κούκλα Barbie, της Mattel. Την παραγωγή ανέλαβαν ο προτεινόμενος για Όσκαρ, Ντέιβιντ Χέιμαν (Marriage Story και Gravity), η Μάργκοτ Ρόμπι , ο Τομ Άκερλεϊ και η Ρόμπι Μπρένερ. Η μουσική της ταινίας είναι από τους βραβευμένους με Όσκαρ, Μαρκ Ρόνσον και Άντριου Ουάιατ (A Star Is Born).

