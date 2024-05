Baby Reindeer: H πραγματική «Μάρθα» ζητάει τώρα 1 εκατ. λίρες από τον Πιρς Μόργκαν για τη viral συνέντευξή της

Άκρως δυσαρεστημένη με το ποσό που της προσφέθηκε για να παραχωρήσει συνέντευξη στον Βρετανό παρουσιαστή Πιρς Μόργκαν είναι η Φιόνα Χάρβεϊ, η γυναίκα που φέρεται να αποτέλεσε την έμπνευση για τον χαρακτήρα της εμμονικής stalker «Μάρθα» στη σειρά «Μικρό Ταρανδάκι» του Netflix.

Μιλώντας στην Daily Record στον απόηχο της αποκλειστικής συνέντευξής της στη εκπομπή YouTube Uncensored, την οποία έχουν παρακολουθήσει ήδη πάνω από 10 εκατ. άνθρωποι, η 58χρονη ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία του Μόργκαν της προσέφερε μόλις 250 λίρες (290 ευρώ) για την παρουσία της στο πλατό και αποκάλυψε ότι σκοπεύει να διεκδικήσει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό.

Η viral συνομιλία της Χάρβεϊ με τον παρουσιαστή την περασμένη Πέμπτη για τον αντίκτυπο που έχει στη ζωή της το Baby Reindeer και η «ταυτοποίησή» της ως «Μάρθα» από λαγωνικά του διαδικτύου είχε αρκετές εντάσεις, αφού ο Μόργκαν δεν έδειχνε να πείθεται απόλυτα από τους ισχυρισμούς της ότι η σειρά είναι γεμάτη ψέματα, και ότι η ίδια γνώριζε ελάχιστα τον δημιουργό και πρωταγωνιστή της, Ρίτσαρντ Γκαντ.

"The only explanation would be him taping me in the Hawley Arms," she claims.

Piers Morgan presses Fiona Harvey on her denial of sending Richard Gadd multiple voicemails.

«Μου προσέφεραν 250 λίρες και τους ρώτησα εάν αυτό είναι το ποσό που δίνουν σε όλους. Τους είπε ότι, εάν ισχύει αυτό, θα ήθελα να δω κάποια έγγραφα που το αποδεικνύουν. Δεν μου έστειλαν ποτέ αυτά τα έγγραφα. Δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο για τη συνέντευξη και θα ζητήσω πολύ περισσότερα από 250 ψωρολίρες. Θα συμβιβαζόμουν με 1 εκατομμύριο», δήλωσε η Χάρβεϊ στην Daily Record, ενώ κατακεραύνωσε και τον παρουσιαστή για τον τρόπο που την αντιμετώπισε.

«Διάβασα κάπου online ότι ο Πιρς Μόργκαν με λυπάται αλλά αυτός δεν λυπάται κανέναν. Οι υπάλληλοί του ήταν πολύ ευγενικοί και καθησυχαστικοί αλλά όταν πήγα να τον συναντήσω δεν καταδεχόταν ούτε να με κοιτάξει. Έπαιζε θέατρο. Δεν με αποχαιρέτησε καν μετά και δέχτηκε να φωτογραφηθούμε μόνο και μόνο επειδή ήθελε να διαφημίσει τη συνέντευξη». Η Φιόνα Χάρβεϊ ανέφερε επίσης ότι ο Μόργκαν της φάνηκε πολύ χλωμός και αδυνατισμένος από κοντά, ενώ διερωτήθηκε εάν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας.

Από τη μεριά του, ο Μόργκαν έχει δηλώσει μετά την επίμαχη συνέντευξη ότι, παρόλο που θεωρεί ότι η Χάρβεϊ του είπε αρκετά ψέματα στο τετ-α-τετ τους, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έπεσε θύμα εκμετάλλευσης και δυσφήμησης από το Netflix.

'She may have a block in the ability to see reality.'

Top psychologist Dr Drew gives his take on Piers Morgan's interview with Fiona Harvey.

Carry on watching: https://t.co/7eaQKrpFg4@piersmorgan | @drdrew pic.twitter.com/9ANeS1DAEk

— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) May 10, 2024