Αυξημένη κίνηση με σταθερές τιμές για τα σαρακοστιανά είδη στη Μαγνησία

Αυξημένη χθες η κίνηση στην αγορά του Βόλου για τις απαραίτητες αγορές του σαρακοστιανού τραπεζιού, με τα κεφαλόποδα, τα οστρακοειδή και τον χαλβά να έχουν την τιμητική τους. Οι τιμές παραμένουν σταθερές και ίδιες με πέρσι, ενώ σε κάποια είδη είναι και πιο φθηνά. Την Καθαρά Δευτέρα κάποια τσιπουράδικα θα εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους με take away και ντελίβερι για να τηρηθεί και φέτος το έθιμο, ενώ τα σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστά.

Ο κ. Βασίλης Ξηρακιάς, που διατηρεί ιχθυοπωλείο στην Ιωλκού, επισήμανε πως η κίνηση είναι αυξημένη και μεγαλύτερη σε σχέση με πέρσι και αυτό οφείλεται λόγω της κλειστής εστίασης, με τον κόσμο να κάνει Κούλουμα στο σπίτι του.

Ο ίδιος ανέφερε πως οι τιμές είναι στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, όπως και ο τζίρος, ενώ επισήμανε πως ο κόσμος προτιμά για την Καθαρά Δευτέρα θράψαλα, σουπιές, καλαμάρια, μύδια κ.λπ.

«Η κίνηση θα κορυφωθεί την Καθαρά Δευτέρα όπου θα είμαστε ανοιχτά για να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας» κατέληξε.

Από την πλευρά του ο κ. Χαράλαμπος Αραμπατζής, υπεύθυνος του «Θαλάσσιου Κόσμου», τόνισε ότι η κίνηση έχει αρχίσει από την περασμένη Δευτέρα, σταδιακά και σιγά-σιγά. «Φέτος παρατηρήθηκε το γεγονός πως ο κόσμος αγοράζει για το σαρακοστιανό τραπέζι πιο νωρίς από άλλες χρονιές και όχι την τελευταία στιγμή» σημείωσε, ενώ πρόσθεσε πως οι τιμές είναι ίδιες με πέρσι.

Όσον αφορά στις προτιμήσεις, ανέφερε πως ψηλά στη λίστα είναι οι γαρίδες, τα χταπόδια, τα καλαμάρια, οι σουπιές, τα θράψαλα και τα οστρακοειδή.

«Η φετινή Καθαρά Δευτέρα θα είναι διαφορετική από άλλες χρονιές με τους πελάτες να λένε πως άλλαξε η ζωή τους λόγω του κορωνοϊού και ότι θα παραμείνουν σπίτι για τα Κούλουμα» επισήμανε.

Η κ. Χρυσοβαλάντη Κορτέση, που διατηρεί οπωροπωλείο στην Ιωλκού, επισήμανε πως η κίνηση άρχισε και ο κόσμος είναι αρκετός, αν και μαζεμένος.

«Η κίνηση θα κορυφωθεί την Καθαρά Δευτέρα, ιδίως για τα οπωροπωλεία. Η κίνηση άρχισε από σήμερα (σ.σ. χθες), αλλά ο κόσμος αγοράζει τα απαραίτητα» τόνισε για να συμπληρώσει: «Χόρτα, σαλατικά, φρέσκα σκόρδα, ραπανάκια είναι ψηλά στις προτιμήσεις και περιμένουμε τους πελάτες μας και την Καθαρά Δευτέρα, που θα είμαστε ανοιχτά έως το μεσημέρι, για να τους εξυπηρετήσουμε».

Άλλες χρονιές τα τραπέζια στα τσιπουράδικα θα ήταν ήδη κλεισμένα από τις αρχές της εβδομάδας. Φέτος με την εστίαση κλειστή, κάποια έχουν στραφεί στο take away και το ντελίβερι.

Ο κ. Θεόφιλος Βούλγαρης, από το «Λέπι» στην παραλία, ανέφερε πως την Καθαρά Δευτέρα το τσιπουράδικο θα λειτουργήσει με take away και οι προετοιμασίες έχουν ήδη αρχίσει.

«Ήδη υπάρχουν παραγγελίες για την Καθαρά Δευτέρα, που θα είμαστε ανοικτά για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο με παραλαβή από το μαγαζί. Άλλες χρονιές την Καθαρά Δευτέρα είμασταν γεμάτοι, αλλά φέτος, λόγω της κατάστασης, αποφασίσαμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο που θέλει να κάνει Κούλουμα στο σπίτι του, με αυτόν τον τρόπο» τόνισε.

«Υπάρχει αναθέρμανση και ενδιαφέρον για την Καθαρά Δευτέρα, μετά την κίνηση που έπεσε κατακόρυφα την περασμένη εβδομάδα με τις ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα» ανέφερε.

Από το σαρακοστιανό τραπέζι δεν μπορεί να λείψει ο πατροπαράδοτος χαλβάς, με τον κ. Αλέξ. Χαρμάνη να σημειώνει ότι η κίνηση άρχισε από τις αρχές της εβδομάδας.

«Οι τιμές είναι στα ίδια επίπεδα με πέρσι και η κίνηση σε σχέση με το 2020 είναι ανεβασμένη. Ίσως σε αυτό βοήθησε ότι το έθιμο θα τηρηθεί φέτος στο σπίτι και πως η εστίαση είναι κλειστή» επισήμανε.

Ο ίδιος τόνισε πως η πλειονότητα του κόσμου προτιμά τις κλασικές γεύσεις, βανίλια, κακάο και με αμύγδαλα, ενώ υπάρχουν και πελάτες που θέλουν ιδιαίτερες γεύσεις.

Να σημειωθεί ότι τα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστά την Καθαρά Δευτέρα.