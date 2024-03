Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση στη Μόσχα: Το ISIS ανέλαβε την ευθύνη για το μακελειό – Αγωνία για τους τραυματίες

Περισσότεροι από 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 115 τραυματίστηκαν από την τρομοκρατική επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στα περίχωρα της Μόσχας, για την οποία την ευθύνη ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Οι ρωσικές αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τους δράστες, οι οποίοι σύμφωνα με την ανάρτηση του ΙΚ στο Telegram κατάφεραν να διαφύγουν και να επιστρέψουν στη βάση τους.

Σε σοβαρή κατάσταση δεκάδες τραυματίες

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Μιχαήλ Μουράσκο, 115 τραυματίες νοσηλεύονται, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών. Η κατάσταση 60 ενηλίκων και ενός παιδιού χαρακτηρίζεται σοβαρή, εγείροντας φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων «ενδέχεται να αυξηθεί».

Ένοπλοι με στολές παραλλαγής εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο κατάμεστο Crocus City Hall – μια αίθουσα συναυλιών στο Κρασνογκόρσκ, βορειοδυτικά της Μόσχας – και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, σκορπώντας τον θάνατο. Ακολούθησαν εκρήξεις και ξέσπασε πυρκαγιά που εξαπλώθηκε ταχύτατα στο κτίριο.

Ένας μουσικός παραγωγός που βρισκόταν στα καμαρίνια, αφηγήθηκε ότι «λίγο πριν από την έναρξη» της συναυλίας, ακούστηκαν πυροβολισμοί και κραυγές και είδε πανικόβλητους θεατές που έτρεξαν να βγουν έξω.

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη

Οι Ρώσοι ελέγχουν την αυθεντικότητα της ανάρτησης μέσω της οποίας γνωστοποιήθηκε η ανάληψη ευθύνης από τον ISIS, καθώς τα δύο μεγαλύτερα ρωσικά πρακτορεία δεν αναφέρουν καν την ανακοίνωση αυτή.

Μαχητές του ISIS «επιτέθηκαν σε μια μεγάλη συγκέντρωση… στα περίχωρα της ρωσικής πρωτεύουσας Μόσχας», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Η ανακοίνωση του ISIS ανέφερε ότι οι επιτιθέμενοι «υποχώρησαν στις βάσεις τους με ασφάλεια».

Σοκαριστικά βίντεο από το περιστατικό

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν τουλάχιστον μασκοφόρους άνδρες να εισέρχονται στο Crocus City Hall, με τον έναν να ρίχνει επανειλημμένα πυροβολισμούς από αυτό που φαινόταν να είναι τουφέκι επίθεσης. Ένα άλλο βίντεο έδειχνε άνδρες, με τουλάχιστον τρεις να φέρουν όπλα, να κυνηγούν μια ομάδα ανθρώπων και να πυροβολούν εναντίον τους. Παράλληλα με τους πυροβολισμούς ακούστηκαν 2 εκρήξεις.

Moscow Terrorist Attack

One of the suspects has been reportedly detained.#Russia #Moscow

pic.twitter.com/uamG6D5oYN

— Biju VB (@Biju_Vaisyathil) March 22, 2024