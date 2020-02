Αυτοκτόνησε η ηθοποιός Paige Greenaway: Η ζωή της είχε γίνει ντοκιμαντέρ στο BBC

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Paige Greenaway, που τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Η νεαρή κοπέλα, η οποία βρέθηκε κρεμασμένη στο διαμέρισμά της στο Μπράιτον, έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό από τη σειρά-ντοκιμαντέρ «Love and drugs on the street» του BBC που έδειχνε τη ζωή των άστεγων.

Οι ρόλοι της ήταν περιορισμένοι σε θεατρικές παραστάσεις, ενώ και η ίδια δεν ήθελε να ζήσει την ζωή της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Είχε, μάλιστα, εξομολογηθεί πως μια εποχή κοιμόταν σε μία σκηνή σε ένα νεκροταφείο. Τα δυσάρεστα νέα έκανε γνωστά στο κοινό, η μητέρα της.

Τον τελευταίο καιρό, η Paige Greenaway έκανε μία σειρά μαθημάτων μακιγιάζ και κομμωτική, ενώ ήταν έτοιμη να αρχίσει μία επιχείρηση με τη μητέρα της και να πουλάνε σαπούνια και κεριά.

