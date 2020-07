Αυτοκτόνησε 20χρονη παγκόσμια πρωταθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ

Σοκ στον χώρο του καλλιτεχνικού πατινάζ προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Κάτιας Αλεξαντρόβσκαγια. Η 20χρονη παγκόσμια πρωταθλήτρια που διατηρούσε την αυστραλιανή υπηκοότητα, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων αυτοκτόνησε πέφτοντας από μπαλκόνι σπιτιού στη Μόσχα. Πληροφορίες αναφέρουν πως είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, ενώ φέρεται να κρατούσε ένα σημείωμα στα χέρια της που έγραφε την λέξη «αγάπη». Οι λόγοι για τους οποίους έκανε τη βουτιά στο κενό δεν έχουν ακόμη διαλευκανθεί.

Ο προπονητής της ανέφερε πως υπέφερε από κατάθλιψη, ενώ τον περασμένο Ιανουάριο διαγνώστηκε με επιληψία. Αυτός ήταν κι ο λόγος για τον οποίο το τελευταίο διάστημα απείχε από αγωνιστικές δραστηριότητες.

Η Κάτια Αλεξαντρόβσκαγια με παρτενέρ τον Χάρλεϊ Γουίντσορ,το 2017 είχε κατακτήσει την 1η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων ενώ μετείχε και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2018 στην Πιονγκτσάνγκ, καταλαμβάνοντας τη 18η θέση. Θεωρούνταν μια από τις σπουδαιότερες αθλήτριες του καλλιτεχνικού πατινάζ στην ηλικία της.

So sad to wake up to hear the news of the passing of pairs skater Ekaterina Alexandrovskaya. Katia represented Australia with partner Harley Windsor at the 2018 Olympics. Our condolences to her family and friends. May she rest in peace.https://t.co/NdU11cuEXW

