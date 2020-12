Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στην πόλη Trier της Γερμανίας – Δύο νεκροί, πολλοί τραυματίες

Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στην πόλη Trier της Γερμανίας, με την αστυνομία να κάνει λόγο για δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές της γερμανικής αστυνομίας, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πολίτες σε περιοχή για πεζούς. Ο δήμαρχος της πόλης, όπως μετέδωσε αρχικά το SWR, δήλωσε ότι δύο πολίτες είναι νεκροί, ενώ άλλοι 10 είναι τραυματίες. Στη συνέχεια, την είδηση για τους δύο νεκρούς επιβεβαίωσε και η αστυνομία.

«Συνελήφθη ένα άτομο και ένα όχημα κατασχέθηκε. Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα, δύο άνθρωποι είναι νεκροί. Συνεχίστε να αποφεύγετε το κέντρο της πόλης», γράφει η αστυνομία στο tweet της.

Βίντεο από το σημείο που πέρασε το αυτοκίνητο στην πόλη Trier

Τα πρώτα βίντεο από το σημείο που πέρασε το αυτοκίνητο στον πεζόδρομο της πόλης Trier και παρέσυρε πεζούς ανέβηκε στο twitter. Οπως φαίνεται, οι πολίτες καλούν σε βοήθεια, καθώς υπάρχουν τραυματίες στο σημείο.

German police says that a driver was arrested and a vehicle seized , after a ramming in under left 2 people dead and at least 20 people injured in the central part of Trier (near the border with Luxembourg)

The motive is unknown at this point. https://t.co/zFRiyliICX

— parallel_universe #keepthemaskon (@ignis_fatum) December 1, 2020