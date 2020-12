Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στην πόλη Trier της Γερμανίας – 4 νεκροί, πολλοί τραυματίες

Eνα αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στην πόλη Trier στη Γερμανία. Το αυτοκίνητο έπεσε σε πεζόδρομο στο Τριέρ σκοτώνοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, 4 πολίτες -μεταξύ των οποίων ένα παιδί ενώ 14 είναι οι τραυματίες. Ο οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος έχει συλληφθεί, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ωστόσο ο Δήμαρχος της Πόλης Βόλφραμ Λάιμπε έκανε ήδη λόγο για «αμόκ» από την πλευρά του δράστη. Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στην τηλεόραση της BILD, το αυτοκίνητο, μάρκας Range Rover είχε αναπτύξει ταχύτητα 70-80 χλμ/ώρα και συνέχισε να επιταχύνει όταν πλησίασε στο πλήθος.

Ο δήμαρχος της πόλης, όπως μετέδωσε το SWR, δήλωσε αρχικά ότι δύο πολίτες είναι νεκροί, ενώ άλλοι δέκα είναι τραυματίες. Την είδηση επιβεβαίωσε και η αστυνομία. «Συνελήφθη ένα άτομο και ένα όχημα κατασχέθηκε. Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα, δύο άνθρωποι είναι νεκροί. Σύνεχίστε να αποφεύγετε το κέντρο της πόλης», έγραψε η αστυνομία στο αρχικό tweet της.

Ωστόσο, στη συνέχεια μεγάλωσε ο κατάλογος των θυμάτων, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν γερμανικά ΜΜΕ.

German police says that a driver was arrested and a vehicle seized , after a ramming in under left 2 people dead and at least 20 people injured in the central part of Trier (near the border with Luxembourg)

The motive is unknown at this point. https://t.co/zFRiyliICX

— parallel_universe #keepthemaskon (@ignis_fatum) December 1, 2020