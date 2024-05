Αυτοί είναι οι Tokuryu – Η νέα εγκληματική οργάνωση που παίρνει τη σκυτάλη από τη Γιακούζα

Παρακολουθώντας τρεις μασκοφόρους άνδρες να εισβάλλουν μέρα μεσημέρι σε ένα κατάστημα πολυτελών ρολογιών στην αριστοκρατική συνοικία Ginza του Τόκιο, ορισμένοι υπέθεσαν ότι παρακολουθούσαν γυρίσματα τηλεοπτικού δράματος ή ταινίας.

Κι όμως η ληστεία τον Μάιο του 2023 ήταν πραγματική. Πραγματοποιήθηκε από μια ομάδα εφήβων ηλικίας μεταξύ 16 και 19 ετών που είχαν στρατολογηθεί μέσω διαδικτύου και ήταν μέλη της νέας εγκληματικής ομάδας, της Tokuryu η οποία αυξάνεται συνεχώς καθώς οι φατρίες της ιαπωνικής Γιακούζα φθίνουν.

Ποιοι είναι οι Tokuryu;

Η ονομασία της νέας εγκληματικής ομάδας, Tokuryu είναι σύνθετη και σχηματίστηκε από τους «anonymous» (tokumei) και το «fluid» (ryudo) και είναι η ομάδα που σχηματίστηκε για τη διάπραξη εγκλημάτων. Τα μέλη συχνά δεν γνωρίζουν ο ένας τον άλλον ή αυτούς που σχεδιάζουν και κατευθύνουν τις δραστηριότητές τους. Είναι λιγότερο ιεραρχικές από τη Γιακούζα, συνήθως με χαλαρές οργανωτικές δομές πάνω από εκείνους που διαπράττουν εγκλήματα που κυμαίνονται από ληστείες και απάτες έως επιθέσεις και δολοφονίες.

Οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες για τέτοια εγκλήματα στρατολογούνται διαδικτυακά. Πολλοί από αυτούς λένε στην αστυνομία ότι έγιναν απειλές εναντίον τους και των οικογενειών τους για να διασφαλιστεί ότι θα συνεχίσουν να υπακούουν στις εντολές. Ορισμένοι έχουν πει ότι στρατολογήθηκαν μέσω Instagram.

Οι τρεις νεαροί ύποπτοι για τη ληστεία ρολογιών και ο φερόμενος ως οδηγός διαφυγής τους δεν είχαν ιστορικό παραβατικότητας. Παρά το γεγονός ότι απέσπασαν 74 ρολόγια αξίας περίπου 300 εκατ. γεν (1,55 εκατ. λίρες Αγγλίας), και οι τέσσερις συνελήφθησαν μέσα σε μία ώρα και όλα τα κλοπιμαία βρέθηκαν.

Ένας από τους κατηγορούμενους, ένας 18χρονος άνεργος, καταδικάστηκε σε τεσσεράμισι χρόνια φυλάκισης τον Σεπτέμβριο του 2023, αφού δήλωσε ένοχος. Σε δύο άλλα μέλη, και οι δύο 19 ετών κατά τη στιγμή της ληστείας, επιβλήθηκε η ίδια ποινή τον επόμενο μήνα, ενώ ο 16χρονος στάλθηκε σε ίδρυμα ανηλίκων για αξιολόγηση και εκπαίδευση.

Ένας αξιωματούχος της αστυνομίας του Τόκιο δήλωσε στο Gendai Media: «Πίσω από τους νεαρούς άνδρες δεν βρισκόταν μια καθορισμένη ομάδα γιακούζα, αλλά κυρίως ένα κύκλωμα απάτης που αποτελούνταν από μέλη ομάδων οργανωμένου εγκλήματος και οιονεί συμμορίτες από την περιοχή Kanto (γύρω από το Τόκιο)».

