Αυτό το Σαββατοκύριακο η eCommerce & Digital Marketing North 2021 στο Βελλίδειο

Αυτό το Σαββατοκύριακο, 6 και 7 Νοεμβρίου, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, στις εγκαταστάσεις της HELEXPO στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί η πιο σημαντική εκδήλωση για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το Ψηφιακό Μάρκετινγκ στη Βόρεια Ελλάδα, η eCommerce & Digital Marketing North 2021.

Στους εκθέτες, περιλαμβάνονται digital agencies, μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες που ειδικεύονται στη διαφήμιση στο διαδίκτυο, επιχειρήσεις που παρέχουν χρηματοοικονομικές και άλλες συναφείς υπηρεσίες κ.λπ.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από τη χώρα μας και το εξωτερικό, πραγματοποιείται διήμερο συνέδριο που έχει στόχο να παρουσιάσει στο κοινό τις βέλτιστες πρακτικές από εγχώρια και διεθνή επιτυχημένα project, μοντέρνες υπηρεσίες και προϊόντα για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.

Η είσοδος στον εκθεσιακό χώρο της ECDM Conference North 2021 είναι δωρεάν. Το μόνο που χρειάζεται για την επίσκεψη στην έκθεση, είναι η ηλεκτρονική εγγραφή στη σχετική φόρμα επισκεπτών στο north.ecdmexpo.com.

Η παρακολούθηση του συνεδρίου απαιτεί αγορά εισιτηρίου.

Για να δείτε την ατζέντα και για την εγγραφή σας στο συνέδριο, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα στο north.ecdmexpo.com.

Η είσοδος στους χώρους της εκδήλωσης επιτρέπεται μόνο σε εμβολιασμένους και νοσήσαντες*.

Η εκδήλωση διοργανώνεται με την υποστήριξη των εταιρειών:

Μεγάλοι Χορηγοί: DHL, 3ds, Lighthouse, Click My Way

Χορηγοί: ebay, DigitalUp, Retargeting, ONIT!,WayMore, cs.cart hellas

Υποστηρικτές: reccodo, Business Cloud, IpHost, Think Open

H εκδήλωση τελεί υπό τις αιγίδες των:

– Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

– Δήμος Θεσσαλονίκης

– Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

– GR.EC.A

– iab Hellas

– Σ.Ε.Π.Ε

eCommerce & Digital Marketing North 2021

Χώρος διεξαγωγής: Συνεδριακό κέντρο ″Ιωάννης Bελλίδης″, Θεσσαλονίκη.

Χρόνος διεξαγωγής: 6 & 7 Νοεμβρίου 2021.

Ωράριο λειτουργίας: 11:00 – 20:00

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: north.ecdmexpo.com

Διοργάνωση: Verticom

* Υγειονομικά Πρωτόκολλα διεξαγωγής της εκδήλωσης eCommerce & Digital Marketing North 2021

Με βάση τα ισχύοντα πρωτόκολλα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για τη λειτουργία των εμπορικών εκθέσεων, οι κανόνες διεξαγωγής τής εκδήλωσης, είναι οι εξής:

1. Κανόνες Εισόδου στο Εκθεσιακό Κέντρο (χώρο της έκθεσης)

• Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με την επίδειξη του GreenPass (εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες). Οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι υπόκεινται στο καθεστώς testing που ισχύει για τις τουριστικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες εστίασης.

• Οι επισκέπτες προσέρχονται μόνον κατόπιν ηλεκτρονικής προεγγραφής.

• Υποχρεωτική είναι η χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στους στεγασμένους χώρους του εκθεσιακού κέντρου για όλους ανεξαιρέτως.

2. Κανόνες Λειτουργίας Έκθεσης

• Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

• Εντός των εκθετηρίων ισχύουν οι κανόνες τήρησης των αποστάσεων. Για τα τραπέζια συσκέψεων ισχύουν οι κανόνες για την απόσταση μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων στην εστίαση.

* Τα υγειονομικά πρωτόκολλα πιθανώς να τροποποιηθούν από τις αρμόδιες Αρχές, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της διοργάνωσης.