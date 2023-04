Αυτό θα πει σπατάλη: 5χρονη πήρε το κινητό της μητέρας της και έκανε αγορές πολλών χιλιάδων δολαρίων από την Amazon

Μια μητέρα από τη Μασαχουσέτη έπαθε σοκ όταν πακέτα της Amazon αξίας χιλιάδων δολαρίων άρχισαν να καταφθάνουν στο κατώφλι της στις αρχές της εβδομάδας. Ο ένοχος ήταν ένα ζωηρό 5χρονο παιδί που είχε στιγμιαία πρόσβαση στο τηλέφωνο της μαμάς.

Η Lila Varisco, 5 ετών, δήλωσε ότι αγόρασε 10 μοτοσικλέτες «επειδή ήθελα μία». «Παρήγγειλε πέντε ροζ μοτοσικλέτες, πέντε μπλε μοτοσικλέτες, 10 ζευγάρια μπότες καουμπόισσας και ένα τζιπ», δήλωσε η μαμά του κοριτσιού, Jessica Nunes.

Five-year-old Lila Varisco was playing on her mom's phone during a car ride and spent over $3,000 on her mom's Amazon account. The order included 10 motorcycles and 10 pairs of cowgirl boots. pic.twitter.com/EaBDCLCjtX

