Αυτό είναι το νέο τρενάκι Χάρι Πότερ στο πάρκο της Universal

Μέχρι και 10 ώρες στην ουρά περίμεναν οι λάτρεις του Χάρι Πότερ που ήθελαν να επιβιβαστούν το νέο τρενάκι που δημιουργήθηκε στο θεματικό πάρκο της Universal. το οποίο βρίσκεται στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Το νέο τρενάκι ονομάζεται «Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure» και όπως προδίδει το όνομά του έχει να κάνει με τον γίγαντα φίλο του Χάρι Πότερ και κλειδοκράτορα του Χόγκουαρτς, Χάγκριτ.

