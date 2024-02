Αυτό είναι εικαστική παρέμβαση: Γκραφιτάδες ζωγράφισαν 25 ορόφους ουρανοξύστη που κοστίζει 1 δισ.

Ένας εγκαταλελειμμένος ουρανοξύστης στο Λος Άντζελες έγινε ο απόλυτος καμβάς για γκραφιτάδες που ζωγράφισαν σε τουλάχιστον 25 ορόφους.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Oceanwide Plaza, ένα σχεδιαζόμενο συγκρότημα πολλαπλών χρήσεων αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στο κέντρο του Λος Άντζελες, παρέμενε άδειο για πάνω από πέντε χρόνια, αλλά τώρα είναι διακοσμημένο με έργα τέχνης από γκραφιτάδες που έβαλαν το στίγμα τους στον εγκαταλελειμμένο χώρο.

Ο χώρος με τα τρία κτίρια βρίσκεται απέναντι από την έδρα των LA Kings, Lakers και Clippers, αλλά και χώρα που διεξάγονται τα βραβεία Grammy στις 4 Φεβρουαρίου.

Αν και δεν είναι συγκεκριμένα γνωστό πώς οι καλλιτέχνες ανέβηκαν στους ορόφους, ένας φωτογράφος των LA Times είδε μια ομάδα πέντε ατόμων με σακίδια πλάτης να πηδούν πάνω τους εξωτερικούς φράχτες.

Taggers have left their mark on more than 2 dozen stories of a vacant skyscraper in Downtown LA. I'll be on with @ThatKevinSmith 9:50 to discuss…. pic.twitter.com/absb6sRR8M

— Blake Troli (@BlakeTroli) February 1, 2024