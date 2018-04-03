Αυτή είναι η νέα Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής- Αναλυτικά τα ονόματα -Μετέχει η Ροδούλα Ζήση

Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή (ΚΠΕ), σύμφωνα με την απόφαση του 1ου Ιδρυτικού Συνεδρίου, συγκροτείται με συνθετική, αναλογική και αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των πολιτικών δυνάμεων που συμμετέχουν στο Κίνημα Αλλαγής.
Στην ΚΠΕ συμμετέχουν εκπρόσωποι των κοινωνικών και παραγωγικών φορέων (ΓΣΣΕ, ΑΔΕΔΥ, ΕΒΕ, Τουρισμού, Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας, Πρωτογενούς Τομέα, Ο.Κ.Ε), της Αυτοδιοίκησης, των ΑΜΕΑ, των Μεταναστών, της Ομογένειας, σημαντικός αριθμός στελεχών της νέας γενιάς, προσωπικότητες του ευρύτερου προοδευτικού χώρου από την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα.
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΑΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΑΛΙΦΕΡΗ ΑΝΡΟΜΑΧΗ
ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΕΡΡΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΑΠΕΡΓΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΒΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΚΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΓΟΝΤΖΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΒΕΝΕΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑΪΣ
ΒΕΡΒΕΡΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΙΤΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΒΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΡΥΩΝΗ ΝΑΝΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΚΡΙΜΩΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΝΙΑ
ΔΑΛΑΜΠΟΥΡΑ ΠΕΝΝΥ
ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ
ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΤΑΣΟΣ
ΔΗΜΑΔΑΜΑ ΖΕΦΗ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΣΙΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΟΓΙΑΚΗ- ΛΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΡΕΤΤΑ ΑΘΗΝΑ
ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΕΛΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΥΡΙΒΙΑΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΚΛΕΙΩ
ΕΥΔΟΚΙΜΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΖΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΖΑΡΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΡΕΝΙΑ
ΖΑΡΠΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΖΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΖΕΡΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ
ΖΙΟΥΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΖΩΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΩΝΤΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΖΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΘΑΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ
ΜΙΧΑΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΣΗΦ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΓΕΩΡΓΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΖΑ ΓΩΓΩ
ΚΑΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΒΑΙΟΣ
ΚΑΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΩΓΩ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΝΤΕΜΟΙΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ
ΚΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΣΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΩΡΕΝ
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΡΕΑΣ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΙΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΛΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΡΣΗ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΛΟΥΤΣΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ
ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΤΑΝΙΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΑ
ΚΟΥΚΟΥΛΕΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΛΙΤΣΑ
ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΡΑΤΣΑΣ ΙΚΑΡΟΣ
ΚΡΙΘΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΥΡΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΛΑΜΨΑ ΠΑΥΛΙΝΑ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΕΟΜΠΙΛΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΟΝΤΙΝ)
ΛΙΟΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΛΙΟΥΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΛΟΙΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΛΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΘΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΑΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΛΛΙΩΡΗ ΜΕΝΗ
ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΕΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΜΑΝΤΖΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΕΛΦΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΕΝΔΩΝΗ ΛΙΝΑ
ΜΕΡΙΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΜΙΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΟΑΒΙΑ ΑΧΜΕΤ
ΜΟΙΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΖΙΜΠΕΛ
ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΠΕΚΟΥ ΕΦΗ
ΜΠΙΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΠΙΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΙΤΣΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΚΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΜΠΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΠΟΥΤΣΗ ΑΘΗΝΑ
ΜΠΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΑΝΟΣ
ΜΩΡΟΥ ΙΣΜΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ
ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΝΤΕΛΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΝΥΦΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΞΥΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΟΘΩΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΦΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΕΦΗ
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΛΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΛΙΝΑ)
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΣΠΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΡΑΝΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΝΕΛΛΗ
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΕΠΟΝΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΙΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΙΤΣΙΓΑΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΛΙΑΚΑ ΕΥΑ
ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΡΕΚΚΑΣ ΧΑΡΗΣ
ΡΕΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΟΓΚΑΚΟΥ ΕΜΜΥ
ΡΟΛΟΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΑΓΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΑΚΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΝΤΖΗ
ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΣΕΝΕΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΕΡΕΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΙΛΒΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΙΝΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΣΤΑΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΦΥΡΗ ΣΙΣΣΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕΡΤΣΙΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΗΝΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝ
ΤΟΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΟΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΤΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΑΡΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΑΡΤΑΣ ΠΑΡΙΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΦΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΤΣΙΜΠΛΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΤΣΟΥΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΦΑΡΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΑΡΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΕΛΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΑΛΑΤΣΗ ΕΦΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΕΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΘΑΝΟΣ
ΧΟΧΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΎΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΨΥΡΡΑΣ ΘΩΜΑΣ