ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή είναι η νέα Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής- Αναλυτικά τα ονόματα -Μετέχει η Ροδούλα Ζήση

Τοπικά

Εργατικό Κέντρο: Αν η ΑΓΕΤ προκαλεί προβλήματα στη δημόσια υγεία δώστε μας στοιχεία -Επίθεση στον Μ. Δραμητινό

Τοπικά

«Ερυθρόλευκο» δείπνο για τη λήξη της χρονιάς

Αθλητισμός

Πέθανε ο Φίλιππος Φουντής

Τοπικά

1.747 υποψήφιοι στις φετινές πανελλαδικές από την Μαγνησία – Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Τοπικά

Πόσο πωλείται το αρνί και το κατσίκι στα κρεοπωλεία του Βόλου

Τοπικά

Θύμα απάτης, μέσω ιστοσελίδας, έπεσε Βολιώτης – Αντί για κινητό τηλέφωνο, παρέλαβε θήκες σιλικόνης…

Τοπικά

ΕΚΒ: Συνδικαλιστικός θεατρικός θίασος το ΠΑΜΕ και «πάτρωνας» ο Στεργίου – Αγνοεί η διοίκηση τις καταγγελίες για την ΑΓΕΤ

Τοπικά

Αναπροσαρμογές επιτοκίων από την Τράπεζα Πειραιώς 

Οικονομία

Η Αργώ κέρδισε την πρωταθλήτρια ομάδα της ΓΣΕ Ελασσόνας με 3-2 σετ

Αθλητισμός

Στις 59.522 ευρώ η κυκλοφοριακή μελέτη για τις οδούς Ζάχου-Καραμπατζάκη

Τοπικά

Οικιακό σύστημα για άτομα με άνοια από ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Τοπικά

Δήμος Βόλου: Εγκρίθηκαν 121.875 ευρώ για την αρχιτεκτονική μελέτη του Μουσείου της Αργούς

Τοπικά

Με fast track ένα δισ. ευρώ για εξοπλιστικά

Ελλάδα

Γοήτευσε ο ΝΟΒΑ στην καλλιτεχνική κολύμβηση

Αθλητισμός

Επιμένει ρατσιστικά και ομοφοβικά ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος

Ελλάδα

Καλούν την Περιφέρεια Θεσσαλίας  να αναλάβει το μερίδιο των ευθυνών της για την καύση σκουπιδιών στην ΑΓΕΤ

Τοπικά

Βολιώτες στην προεθνική Παίδων – Έδειξαν το ταλέντο τους Πουλιάνας, Καλόγηρος, Κολώνιας

Αθλητισμός

Ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα στους παλαίμαχους και την αντρική ομάδα του Α.Ο. Δάφνης

Αθλητισμός

Καταδικάστηκε για ξυλοδαρμό 23χρονου σε μπαρ του Βόλου

Τοπικά

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Μαγνησίας

Τοπικά

Ο Τραμπ ως… γουρούνι, στο εξώφυλλο του περιοδικού New York

Κόσμος

Εκτοξεύθηκε το διαστημικό «σκουπιδιάρικο» RemoveDebris

Κόσμος

Το μέλλον της πόλης και των πολιτών: Ένα παράδειγμα της αξίας της (βιομηχανικής) πολιτικής

Άρθρα

Πώς θα γίνει φέτος η μεταφορά του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα

Ελλάδα

Σύλληψη 24χρονου στον Βόλο με 20 δόσεις κοκαΐνης

Τοπικά

Συνελήφθη ιδιοκτήτρια ουζερί στον Βόλο για ηχορύπανση

Τοπικά

60χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης στον Βόλο

Τοπικά

Πώς θα επιλεγούν 1.395 στην ΔΕΗ

Οικονομία

Der Standard: Πασχαλινό θαύμα για τους δύο στρατιωτικούς;

Κόσμος

Ο Κοτζιάς ενημερώνει σήμερα για το Σκοπιανό Γεννηματά και Λεβέντη

Ελλάδα

Ελεύθεροι δύο νεαροί Βολιώτες για τα ναρκωτικά

Τοπικά

Λαίλαπα οι κατασχέσεις: 700 φορολογούμενοι μπαίνουν κάθε μέρα στη λίστα

Οικονομία

Αθήνα: Συνελήφθησαν 4 παρκαδόροι νυχτερινών κέντρων – Στάθμευαν παράνομα τα ΙΧ πελατών, αντί 10 ευρώ

Ελλάδα

Ακυρώνεται η διαδικασία παραχώρησης χώρων του κτιρίου «Ιάσων» στο λιμάνι του Βόλου

Τοπικά

Δραματικός απολογισμός: 19 νεκροί σε τροχαία τον Μάρτιο – Βίντεο της ΕΛ.ΑΣ.

Ελλάδα

Πρωτιές και διακρίσεις για το τμήμα στίβου του Γ.Σ.Β. «Η Νίκη» στο Διασυλλογικό στα Τρίκαλα

Αθλητισμός

Τι καιρό θα κάνει μέχρι και το Πάσχα – Τι λένε ΕΜΥ, Καλλιάνος, Αρνιακός, Αρναούτογλου

Ελλάδα

800 άτομα στο πρόγραμμα “Όλοι Μαζί Σκιάθος Καθαρή” – Καθάρισαν παραλίες της Σκιάθου και γειτονικών νησιών

Τοπικά

Δημοσκόπηση Κάπα Research: Προβάδισμα 4,4% της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ

Ελλάδα

Πέθανε ο εφοπλιστής Γεράσιμος Αγούδημος

Ελλάδα

Κατάληψη του ΠΑΜΕ στα γραφεία της ΓΣΕΕ

Ελλάδα

Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για τον 52χρονο επιχειρηματία – Πού στρέφεται η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Ελλάδα

Ο καιρός σήμερα στον Βόλο

Τοπικά

Αξιωματούχοι: Μόνο εκπαιδευμένοι επαγγελματίες, γνώστες χημικών όπλων, μπορούσαν να κάνουν την επίθεση στους Σκριπάλ

Κόσμος

Ισπανία: Χάος με ελέφαντες σε αυτοκινητόδρομο – Ανατράπηκε φορτηγό τσίρκου (video)

Κόσμος

Παραδοχή Ζούκερμπεργκ: Το Facebook θα χρειαστεί «μερικά χρόνια» για να…

Θ Plus

Ξύλο μεταξύ οδηγών με μπουνιές σε δρόμο στη Νέα Φιλαδέλφεια (video)

Ελλάδα

Επιτροπή Αγώνα Πολιτών: Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι την οριστική ανάκληση της άδειας καύσης σκουπιδιών

Τοπικά

Δεκαέξι δημοτικοί σύμβουλοι για τη δημοτική αρχή: Όχι σε έναν Δήμο – «θυγατρική» της ΑΓΕΤ

Τοπικά

Τοπικά

Αυτή είναι η νέα Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής- Αναλυτικά τα ονόματα -Μετέχει η Ροδούλα Ζήση

 

Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή (ΚΠΕ), σύμφωνα με την απόφαση του 1ου Ιδρυτικού Συνεδρίου, συγκροτείται με συνθετική, αναλογική και αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των πολιτικών δυνάμεων που συμμετέχουν στο Κίνημα Αλλαγής.

Στην ΚΠΕ συμμετέχουν εκπρόσωποι των  κοινωνικών και παραγωγικών φορέων  (ΓΣΣΕ, ΑΔΕΔΥ, ΕΒΕ, Τουρισμού, Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας, Πρωτογενούς Τομέα, Ο.Κ.Ε), της  Αυτοδιοίκησης, των ΑΜΕΑ, των Μεταναστών, της Ομογένειας, σημαντικός αριθμός στελεχών της νέας γενιάς, προσωπικότητες του ευρύτερου προοδευτικού χώρου από την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΑΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΑΛΙΦΕΡΗ ΑΝΡΟΜΑΧΗ
ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΕΡΡΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΑΠΕΡΓΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΒΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΚΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΓΟΝΤΖΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΒΕΝΕΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑΪΣ
ΒΕΡΒΕΡΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΙΤΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΒΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΡΥΩΝΗ ΝΑΝΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΚΡΙΜΩΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΝΙΑ
ΔΑΛΑΜΠΟΥΡΑ ΠΕΝΝΥ
ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ
ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΤΑΣΟΣ
ΔΗΜΑΔΑΜΑ ΖΕΦΗ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΣΙΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΟΓΙΑΚΗ- ΛΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΡΕΤΤΑ ΑΘΗΝΑ
ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΕΛΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΥΡΙΒΙΑΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΚΛΕΙΩ
ΕΥΔΟΚΙΜΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΖΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΖΑΡΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΡΕΝΙΑ
ΖΑΡΠΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΖΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΖΕΡΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ
ΖΙΟΥΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΖΩΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΩΝΤΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΖΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΘΑΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ
ΜΙΧΑΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΣΗΦ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΓΕΩΡΓΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΖΑ ΓΩΓΩ
ΚΑΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΒΑΙΟΣ
ΚΑΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΩΓΩ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΝΤΕΜΟΙΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ
ΚΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΣΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΩΡΕΝ
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΡΕΑΣ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΙΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΛΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΡΣΗ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΛΟΥΤΣΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ
ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΤΑΝΙΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΑ
ΚΟΥΚΟΥΛΕΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΛΙΤΣΑ
ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΡΑΤΣΑΣ ΙΚΑΡΟΣ
ΚΡΙΘΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΥΡΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΛΑΜΨΑ ΠΑΥΛΙΝΑ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΕΟΜΠΙΛΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΟΝΤΙΝ)
ΛΙΟΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΛΙΟΥΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΛΟΙΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΛΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΘΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΑΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΛΛΙΩΡΗ ΜΕΝΗ
ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΕΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΜΑΝΤΖΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΕΛΦΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΕΝΔΩΝΗ ΛΙΝΑ
ΜΕΡΙΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΜΙΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΟΑΒΙΑ ΑΧΜΕΤ
ΜΟΙΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΖΙΜΠΕΛ
ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΠΕΚΟΥ ΕΦΗ
ΜΠΙΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΠΙΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΙΤΣΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΚΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΜΠΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΠΟΥΤΣΗ ΑΘΗΝΑ
ΜΠΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΑΝΟΣ
ΜΩΡΟΥ ΙΣΜΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ
ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΝΤΕΛΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΝΥΦΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΞΥΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΟΘΩΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΦΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΕΦΗ
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΛΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΛΙΝΑ)
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΣΠΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΡΑΝΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΝΕΛΛΗ
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΕΠΟΝΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΙΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΙΤΣΙΓΑΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΛΙΑΚΑ ΕΥΑ
ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΡΕΚΚΑΣ ΧΑΡΗΣ
ΡΕΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΟΓΚΑΚΟΥ ΕΜΜΥ
ΡΟΛΟΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΑΓΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΑΚΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΝΤΖΗ
ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΣΕΝΕΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΕΡΕΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΙΛΒΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΙΝΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΣΤΑΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΦΥΡΗ ΣΙΣΣΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕΡΤΣΙΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΗΝΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝ
ΤΟΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΟΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΤΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΑΡΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΑΡΤΑΣ ΠΑΡΙΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΦΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΤΣΙΜΠΛΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΤΣΟΥΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΦΑΡΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΑΡΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΕΛΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΑΛΑΤΣΗ ΕΦΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΕΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΘΑΝΟΣ
ΧΟΧΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΎΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΨΥΡΡΑΣ ΘΩΜΑΣ

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