Αυτή είναι η μεγαλύτερη αράχνη στον κόσμο: Έχει μέγεθος 7,9 εκατοστά και είναι αρσενική – Πώς θα χρησιμοποιηθεί το δηλητήριο της

Με δόντια που θα μπορούσαν να τρυπήσουν ένα ανθρώπινο νύχι, το μεγαλύτερο αρσενικό δείγμα του πιο δηλητηριώδους αραχνοειδούς στον κόσμο βρήκε νέο σπίτι στο Πάρκο Ερπετών της Αυστραλίας. Η θανατηφόρα αράχνη που έλαβε το όνομα «Ηρακλής» βρέθηκε στην Κεντρική Ακτή περίπου 80 χιλιόμετρα βόρεια του Σίδνεϊ, και αρχικά μεταφέρθηκε σε ένα τοπικό νοσοκομείο, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το πάρκο ερπετών. Οι ειδικοί που το παρέλαβαν συνειδητοποίησαν ότι ήταν το μεγαλύτερο αρσενικό δείγμα που έχει βρεθεί ποτέ στην Αυστραλία.

The largest male specimen of the world’s most venomous spider has been found in — you guessed it — Australia. Meet Hercules. pic.twitter.com/GXW45i8k2S

— The Associated Press (@AP) January 5, 2024